Азербайджан предложил «Шахдаг» как мировой каток

Между Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики подписано стратегическое соглашение, направленное на развитие зимнего туризма и зимних видов спорта в Азербайджане, а также проведение престижных международных соревнований по данным дисциплинам на территории страны.
Об этом сообщает haqqin.az cо ссылкой на Госагентство по туризму.
Соглашение предполагает значительное расширение и модернизацию инфраструктуры зимнего туризма, превращая Азербайджан в привлекательную дестинацию для иностранных туристов. Кроме того, в рамках партнерства будет реализовано совместное сотрудничество по организации международных лыжных соревнований в туристическом центре «Шахдаг».
Одной из ключевых целей этого сотрудничества является продвижение Азербайджана как места проведения профессиональных соревнований мирового уровня по зимним видам спорта, а также проведение масштабной маркетинговой кампании, направленной на популяризацию туристического бренда и туристических продуктов нашей страны за рубежом.
Согласно договору, Азербайджан получит статус «Глобального партнера» на международных соревнованиях, таких как кубки и чемпионаты мира, организуемых Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда.
Отметим, что с началом следующего зимнего сезона в туристическом центре «Шахдаг» планируется проведение международных соревнований FIS, что станет важным этапом в развитии зимнего туризма в Азербайджане.