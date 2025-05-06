Азербайджан предложил «Шахдаг» как мировой каток

Между Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики подписано стратегическое соглашение, направленное на развитие зимнего туризма и зимних видов спорта в Азербайджане, а также проведение престижных международных соревнований по данным дисциплинам на территории страны.

Об этом сообщает haqqin.az cо ссылкой на Госагентство по туризму.

Соглашение предполагает значительное расширение и модернизацию инфраструктуры зимнего туризма, превращая Азербайджан в привлекательную дестинацию для иностранных туристов. Кроме того, в рамках партнерства будет реализовано совместное сотрудничество по организации международных лыжных соревнований в туристическом центре «Шахдаг».