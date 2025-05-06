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Оппозиция объединяется против Пашиняна

13:15 784

Вторая по величине оппозиционная фракция «Честь имею» парламента Армении заявила о готовности присоединиться к выдвижению импичмента премьер-министру Николу Пашиняну, но указала, что у нее нет своего кандидата в премьеры.

Об этом сообщил журналистам в парламенте Армении глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«Все депутаты фракции «Честь имею» заявили о готовности инициировать процедуру импичмента премьер-министра. Наша политическая сила готова сделать это без каких-либо предусловий. Однако у нас нет кандидатуры на пост премьер-министра, мы готовы обсуждать возможные варианты», - заявил Мамиджанян.

Крупнейшая оппозиционная парламентская фракция «Армения» в начале мая подтвердила готовность выступить за смену главы правительства. В распространенном руководством заявлении утверждалось, что фракция готова предоставить подписи всех своих 28 депутатов для инициации импичмента Пашиняна.

Для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить кандидатуру премьер-министра. Вотум недоверия главе армянского правительства может быть вынесен, если за импичмент проголосуют как минимум 54 депутата из 107. В оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» в совокупности входит 34 депутата. 69 мандатов принадлежит правящей партии «Гражданский договор». Оставшиеся четыре депутата обладают независимым статусом.

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