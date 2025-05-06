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Пашинян ломает голову: быть или не быть?

13:34 977

В аппарате премьер-министра Армении воздерживаются от заявления о том, примет ли Никол Пашинян участие в параде, который состоится 9 мая в Москве. Лишь спикер парламента выразил мнение о том, что участие Пашиняна в параде было бы правильным.

Об этом пишет газета «Грапарак», развивая тему. «Нам сказали, что задержка связана не столько с разногласиями внутри партии «Гражданский договор», поскольку соросовцы против поездки в Москву, сколько с угрозами со стороны зарубежных партнеров, заявивших, что участие любого лидера в параде не останется без последствий. Положение Пашиняна еще больше осложнилось после того, как свое участие отменили премьер-министры Индии, Венгрии и Словакии.

Угрозы Кайи Каллас и Зеленского, по сути, дали результат. Однако Пашинян склонен к тому, чтобы отправиться в Москву, если только не будет форс-мажора. От «ГД» с ним поедет лишь русский по национальности Алексей Сандиков, поскольку Россия отвергает многих членов «Гражданского договора», а некоторые соросовцы даже объявлены персонами нон грата, въезд в Москву им запрещен», - отмечает издание.

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