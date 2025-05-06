Украинцы большими силами наступают на Курск

Грузовые колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подступают через город Конотоп в Сумской области для атаки на Курскую область России. Об этом заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, украинцы пытаются прорваться в Рыльский и Хомутовский районы Курской области.

Кроме того, по сведениям Коца, украинские военные концентрируют силы на своей стороне в направлении деревни Отрубы, чтобы отрезать Теткино с севера.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую атаку на Курскую область. Александр Коц описал три варианта, по которым, по его мнению, могут развиваться события в приграничье.

«Российские дроноводы группировки войск «Север» пока справляются, но наступление ВСУ усиливается и это наводит на некоторые мысли», — написал он.

По словам военкора, ситуация на границе Курской области может быть похожа на прорыв ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области. В этом случае российское командование будет вынуждено перебросить дополнительные силы для купирования опасности глубокого прорыва. Коц добавил, что эта попытка привела к тому, что ВСУ вынудили Москву отвлечь подразделения с других важных задач.

Согласно еще одному варианту развития событий, описанному военкором, украинские военные могут попытаться застолбить плацдарм в Курской области. Коц предположил, что Киев может планировать два сходящихся удара с юга и юго-запада через Теткино и Новый путь, чтобы затем подразделения сошлись в Глушково.

Также Коц допустил, что попытка ВСУ прорваться в районе населенных пунктов Теткино и Новый путь является лишь отвлекающим маневром, в то время как основной удар может быть нанесен в совершенно другом месте. Однако если это все-таки отвлекающий маневр, уточнил Коц, то стоит обратить внимание на участок границы, примыкающий к Рыльскому и Хомутовскому районам. Военкор напомнил, что в этой местности сейчас густые зеленые леса. Кроме того, Украина еще в прошлом году эвакуировала местное население из приграничья Шосткинского района.

Военный блогер Юрий Подоляка полагает, что главный удар ВСУ могут нанести по гарнизону российских военных в Теткино Курской области. По его словам, именно для этого дроны противника пытаются отрезать его от логистики.

«В рамках решения данной задачи с утра ВСУ был подорван мост дороги Званое — Теткино. И это пока явно не все. После ударов дронов должна по логике последовать главная атака», — заявил он.