Али Асадов с белорусским коллегой в Физули

Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, находящийся в Азербайджане с официальным визитом, прибыл в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район.

В Физулинском международном аэропорту премьер-министра Беларуси встретил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Гостю была предоставлена информация о Физулинском международном аэропорте. Сообщалось, что аэропорт, введенный в эксплуатацию в 2021 году, был построен в рекордные сроки - примерно за девять месяцев. Физулинский международный аэропорт, являющийся воздушными воротами Карабаха, становится транспортно-логистическим центром, играющим важную роль в экономической, политической и культурной жизни региона.

Александр Турчин ознакомился с проводимыми в Физулинском районе работами по реконструкции и созиданию.