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Тофик Ягублу останется под арестом

Инара Рафикгызы
13:55 364

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Замина Ибрагимова состоялось заседание по делу члена Национального совета Тофика Ягублу.

Как передает haqqin.az, в ходе заседания было рассмотрено ходатайство защиты Тофика Ягублу о его освобождении под домашний арест.

Суд отклонил это ходатайство.

Рассмотрение дела назначено на 23 мая.

Напомним, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Тофик Ягублу был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Тофик Ягублу обвинялся по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана.

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