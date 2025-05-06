Тофик Ягублу останется под арестом

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Замина Ибрагимова состоялось заседание по делу члена Национального совета Тофика Ягублу.
Как передает haqqin.az, в ходе заседания было рассмотрено ходатайство защиты Тофика Ягублу о его освобождении под домашний арест.
Суд отклонил это ходатайство.
Рассмотрение дела назначено на 23 мая.
Напомним, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Тофик Ягублу был приговорен к 9 годам лишения свободы.
Тофик Ягублу обвинялся по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба), 320.1 (подделка официальных документов) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов) УК Азербайджана.