Тофик Ягублу останется под арестом

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Замина Ибрагимова состоялось заседание по делу члена Национального совета Тофика Ягублу.

Как передает haqqin.az, в ходе заседания было рассмотрено ходатайство защиты Тофика Ягублу о его освобождении под домашний арест.

Суд отклонил это ходатайство.