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Канада может распасться под давлением Трампа

14:02 391

Жители канадской провинции Альберта инициировали петицию о возможном выходе региона из состава Канады. Окончательное решение будет принято на референдуме, который может состояться в 2026 году, если петиция наберет необходимое число подписей, сообщает Associated Press.

Глава провинции Даниэль Смит заявила, что лично не поддерживает идею отделения провинции, выступая за сохранение сильной и автономной Альберты в составе единой Канады. Однако она подчеркнула, что готова уважать выбор жителей провинции, если федеральное правительство в Оттаве продолжит проводить политику, которая, по ее мнению, наносит ущерб региону.

«Если Оттава будет и дальше игнорировать интересы нашей провинции, как это происходило в последние годы, окончательное слово останется за жителями Альберты. Я приму их решение», — отметила Смит.

Заявление прозвучало вскоре после победы Либеральной партии во главе с премьер-министром Марком Карни на федеральных выборах, что обеспечило либералам четвертый срок у власти. Одновременно Канада сталкивается с внешним давлением: президент США Дональд Трамп угрожает ввести высокие тарифы на канадские товары и даже заявляет о возможности присоединения Канады к США в качестве 51-го штата.

Альберта – одна из крупных провинций Канады, ее население – практически 4 млн жителей. В ней расположены месторождения нефти и газа, а также значительные запасы угля.

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