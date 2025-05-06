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Над грузинскими властями сгущаются тучи

14:02 543

Палата представителей США поддержала акт MEGOBARI против Грузии. Законопроект поддержали 349 конгрессменов, из которых 168 были республиканцами, а 181 — демократами. Против проголосовали 42 конгрессмена, еще 42 не приняли участия в голосовании, пишут грузинские СМИ.

Полное название законопроекта, известного как акт MEGOBARI — «Акт по укреплению и мобилизации подотчетности, устойчивости и независимости Грузии». Акт MEGOBARI предусматривает введение санкций и визовых ограничений для высокопоставленных должностных лиц Грузии. В частности, он включает следующие положения:

Начать полную переоценку отношений между США и Грузией, включая все программы помощи;

Признать поддержку грузинского народа курсу на евроатлантическую интеграцию, закрепленному в Конституции страны;

Обязать президента США ввести санкции против официальных лиц партии «Грузинская мечта» и их пособников, которые были «вовлечены в коррупцию с целью отклонения от евроатлантического пути, подрывали суверенитет и территориальную целостность Грузии или участвовали в других коррупционных действиях, наносящих ущерб стабильности страны»;

Укрепить связи между народами и сотрудничество в области обороны, если Грузия будет действовать в соответствии с требованиями своей Конституции;

Подтвердить поддержку полного суверенитета и территориальной целостности Грузии на фоне незаконной оккупации со стороны России;

Поддержать гражданское общество, которое защищает грузинский народ и Конституцию от «злоупотребления властью со стороны правительства «Грузинской мечты».

Ранее, 27 марта текущего года, документ был поддержан Комитетом по международным делам Сената. Законопроект был первоначально представлен в прошлом году конгрессменом Джо Уилсоном, а в текущем году вновь внесен в 119-й состав Конгресса совместно с конгрессменом Стивом Коэном, Ричардом Хадсоном и Марком Уизи.

После Палаты представителей законопроект должен быть рассмотрен и поставлен на голосование в Сенате. В случае одобрения обеими палатами он будет передан на подпись президенту США.

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