Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?

Наиболее действенным путем отстранения премьера Армении Никола Пашиняна от власти 36,4% граждан страны считают проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Аssociation.

Среди опрошенных 29,8% проголосовали за отставку, 16,9% отметили, что Пашинян не должен покидать свой пост. 10,1% считают, что это должно произойти путем давления посредством уличных акций протеста, 5% респондентов поддержали объявление импичмента.

Согласно опросу, если бы в предстоящее воскресенье были бы назначены парламентские выборы, то 11,5% проголосовали за партию Пашиняна «Гражданский договор», за политический блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна - 8%, за политический блок бывшего президента Сержа Саргсяна - 3,7%.

23,7% опрошенных объявили, что не примут участия в выборах; 18,5% затруднились ответить, остальные голоса от 0,3% до 3% распределились между различными политическими силами.

Опрос проведен среди 1 101 респондентов с 29 апреля по 2 мая.