USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?

14:20 2000

Наиболее действенным путем отстранения премьера Армении Никола Пашиняна от власти 36,4% граждан страны считают проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного армянским представительством Gallup International Аssociation.

Среди опрошенных 29,8% проголосовали за отставку, 16,9% отметили, что Пашинян не должен покидать свой пост. 10,1% считают, что это должно произойти путем давления посредством уличных акций протеста, 5% респондентов поддержали объявление импичмента.

Согласно опросу, если бы в предстоящее воскресенье были бы назначены парламентские выборы, то 11,5% проголосовали за партию Пашиняна «Гражданский договор», за политический блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна - 8%, за политический блок бывшего президента Сержа Саргсяна - 3,7%.

23,7% опрошенных объявили, что не примут участия в выборах; 18,5% затруднились ответить, остальные голоса от 0,3% до 3% распределились между различными политическими силами.

Опрос проведен среди 1 101 респондентов с 29 апреля по 2 мая.

Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 1331
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 3345
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
15:28 1388
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5987
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США президент Фонда Центра стратегического анализа Витольд Юраш отвечает на вопросы haqqin.az
12:58 3539
Трамп возрождает страшилище Алькатрас
Трамп возрождает страшилище Алькатрас горячая тема
00:57 4701
Тофик Ягублу останется под арестом
Тофик Ягублу останется под арестом
13:55 1333
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
14:20 2001
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили фото; обновлено 14:06
14:06 2393
Над грузинскими властями сгущаются тучи
Над грузинскими властями сгущаются тучи
14:02 2246
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули фото
13:46 1228

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 1331
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 3345
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
15:28 1388
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5987
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США президент Фонда Центра стратегического анализа Витольд Юраш отвечает на вопросы haqqin.az
12:58 3539
Трамп возрождает страшилище Алькатрас
Трамп возрождает страшилище Алькатрас горячая тема
00:57 4701
Тофик Ягублу останется под арестом
Тофик Ягублу останется под арестом
13:55 1333
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
14:20 2001
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили фото; обновлено 14:06
14:06 2393
Над грузинскими властями сгущаются тучи
Над грузинскими властями сгущаются тучи
14:02 2246
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули фото
13:46 1228
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться