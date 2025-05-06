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Бедных мужчин предложили стерилизовать

14:27 1695

Для получения социальной помощи малоимущие мужчины-индонезийцы должны проходить обязательную процедуру стерилизации. Об этом заявил губернатор провинции Западная Ява Деди Мульяди, передает портал Jakarta Globe. Он связал финансовую поддержку с проводимой в регионе политикой по сокращению бедности — власти считают, что контроль рождаемости через вазэктомию может помочь в решении этой проблемы. В качестве бонуса согласившимся на стерилизацию мужчинам предлагается денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рупий, или около $30.

«Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределена справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку, то ее следует рассмотреть», — утверждает Мульяди.

Предложение губернатора вызвало большое недовольство среди мусульманского духовенства и активистов, однако Мульяди объяснил, что его идея не лишит мужчин возможности иметь детей навсегда — вазэктомия может быть обратима, если после первой операции не прошло слишком много времени.

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