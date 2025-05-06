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Кто о чем, а Кремль об адекватности

14:30 938

Предложение президента РФ Владимира Путина о «перемирии» в дни 80-летия Победы актуально, военнослужащим даны соответствующие указания, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что, если Украина не примет предложение и будет наносить удары по российским позициям, «сразу же будет даваться адекватный ответ».

«К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева от представителей режима, главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к праздничному перемирию», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

«Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ», — добавил пресс-секретарь российского президента.

28 апреля Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для согласования условий мирного соглашения «нужны не 3 дня, а 30».

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