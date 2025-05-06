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Путин обещает Пезешкиану справедливость

14:41 737

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, говорится в сообщении Кремля.

Путин и Пезешкиан, как сообщается, также обсудили ход переговоров между Ираном и США. Путин подтвердил готовность РФ «содействовать продвижению диалога между Ираном и США с целью выхода на справедливую договоренность».

«Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами», - говорится в сообщении.

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