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Россия беспрерывно атакует Польшу

14:47 1256

Польские власти зафиксировали попытку вмешательства России в предвыборный процесс на фоне усилившихся кибератак и кампаний дезинформации.

Об этом заявил вице-премьер и министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский, передает Reuters со ссылкой на польские официальные источники.

По словам Гавковского, Польша сталкивается с беспрецедентным давлением, связанным с ее ролью как одного из основных логистических хабов помощи Украине. Он отметил, что российское вмешательство осуществляется через распространение дезинформации и гибридные атаки на критическую инфраструктуру.

«Во время нынешних президентских выборов в Польше мы имеем дело с беспрецедентной попыткой вмешательства со стороны России», — подчеркнул министр на конференции по вопросам обороны.

Он сообщил, что кибератаки направлены в том числе на водоканалы, электростанции, объекты энергоснабжения и органы госуправления. По его словам, уровень киберугроз со стороны России в 2025 году более чем удвоился по сравнению с прошлым годом.

«Сегодня в Польше каждую минуту моей речи фиксируется более десятка киберинцидентов, направленных против критически важной инфраструктуры», — отметил Гавковский.

Правительство Польши уже принимает меры для повышения цифровой устойчивости страны. Власти ведут переговоры с администрациями соцсетей и международными партнерами, ожидая эскалации киберугроз в преддверии выборов.

Ранее, 2 апреля, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о кибератаке на свою партию «Гражданская платформа», при этом министр Гавковский уточнил, что атака была организована группами из России и Беларуси.

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