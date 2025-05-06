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Американцам надоело бомбить Йемен

14:52 763

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вошла в Аравийское море, покинув Аденский залив, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

Ранее группировка, состоящая из авианосца, ракетного крейсера и двух эсминцев, находилась в Аденском заливе вблизи Йемена, откуда палубная авиация наносила удары по военным целям хуситов.

Тем временем в Красном море продолжает действовать авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman.

Глава Пентагона Пит Хегсет приказал авианосцу, который находится в регионе с осени прошлого года, остаться на Ближнем Востоке еще на неделю. В конце марта Хегсет уже продлевал авианосцу USS Harry Truman и кораблям сопровождения пребывание в регионе на месяц в рамках кампании по наращиванию ударов по военным целям хуситов.

Вторая авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson прибыла на Ближний Восток несколько недель назад.

По данным Пентагона, с 15 марта, когда по приказу президента США Дональда Трампа начались массированные бомбардировки военных целей хуситов, американские вооруженные силы нанесли удары по тысяче объектов с использованием авиации и крылатых ракет.

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