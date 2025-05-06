Россиян массово вербуют в «Африканский корпус»

Власти запустили масштабную информационную кампанию в Татарстане для набора россиян в «Африканский корпус», пишет «Idel. Реалии». Речь идет о подразделении Минобороны, созданном в конце 2023 года в целях военной поддержки лояльных правительств и распространения российского влияния в Африке. Начиная с марта, СМИ Татарстана выпускают материалы с рекламой службы по контракту в «АК». Соискателям обещают 2,5 млн рублей единовременно: 400 тыс. от Минобороны и 2,1 млн от правительства республики (на 300 тыс. больше, чем тем, кто хочет воевать в Украине), а также минимальную зарплату в 240 тыс. рублей в месяц «в период командировки». Кроме того, людей заманивают единовременной выплатой в 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и возможностью оформления льготной ипотеки.

Вербовка ведется в Казани и Набережных челнах. Контракт подписывается на один год, при этом командировка в Африку занимает шесть месяцев из этого срока. Руководитель казанского центра оформления на военную службу «Батыр» Владислав Кузнецов рассказал «Татар-Информ» в марте, что в корпус набирают не имеющих судимостей мужчин от 18 до 45 лет для рядового и сержантского состава и до 55 лет для командного состава (офицеров). У кандидата должна быть категория годности «А» по здоровью. За ранение предусмотрена единовременная выплата до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести, а за гибель — до 12 млн рублей. Перед отправкой новобранцев «обучают культурным особенностям населения» Африки, также они проходят «боевое слаживание» в Нижнем Новгороде.

В апреле репортаж с боевого слаживания опубликовало республиканское издание «Бизнес Online». Затем оно же выпустило интервью с представителем «АК» в Татарстане с позывным «Грек», который занимается отбором бойцов в корпус. Он рассказал, что в Африке российские военнослужащие выступают в роли инструкторов подразделений министерств обороны тех стран, которые об этом попросили, а также выполняют «задачи по защите интересов России» и помогают «в борьбе с террористическими организациями».

По данным «Татар-Информ», к концу марта в «АК» записались более 100 местных жителей. Помимо казанских изданий, подразделение рекламируют и муниципальные СМИ региона. При этом если изначально заявлялось, что в «АК» невозможно попасть с судимостью, то теперь утверждается, что речь идет только о «тяжких статьях». В буклете о приеме в корпус и вовсе нет никаких упоминаний об этом. К требованиям по здоровью указаны годность не ниже категории «В», а также устойчивость к жаркому климату.

Руководитель пункта отбора на службу в Набережных Челнах заявил, что в корпус принимают также «молодых людей без боевого опыта, в порядке альтернативы срочной службе по призыву». «Требование для них — среднетехническое или высшее образование. Вакансий у нас очень много — от поваров до пилотов», — уточнил он. Еще один вопрос, который волнует татарстанцев, — вероятность отправки из «АК» на войну в Украину. В пункте отбора не исключили такого сценария, поскольку бойцы корпуса являются военнослужащими Минобороны, и если поступит соответствующий приказ, то они будут обязаны его выполнить.