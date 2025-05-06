Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана

По сообщению телеканала Fox News, четвертый раунд переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами, намеченный на предстоящие выходные, не состоится. Официально американская сторона объяснила причины переноса времени переговоров «логистическими проблемами». В то же время реформисты в Иране оценили удар ВВС Израиля по военной инфраструктуре йеменских хуситов как попытку «сионистского режима» сорвать американо-иранские переговоры. Тем временем в Израиле, по словам президента Центра безопасности и иностранных дел в Иерусалиме доктора Дэна Дайкера, не исключают возможности нанесения удара по иранским ядерным объектам еще до завершения переговоров между спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи. За комментариями haqqin.az обратился к Сергею Мигдалю - известному израильскому эксперту в области контрразведки и борьбы с терроризмом.

- ⁠Как Вы оцениваете возможность атаки Израиля на иранские ядерные заводы до завершения переговоров США и Ирана? - Полагаю, пока идут американо-иранские переговоры, Израиль этого не сделает. Сейчас приоритетом еврейского государства является дальнейшее уничтожение террористов ХАМАС, полная зачистка сектора Газа от боевиков… Трамп и Нетаньяху координируют свои действия на переговорах с Ираном. Закулисно Израиль принимает активное участие в «разруливании» всех вопросов, стоящих на повестке дня переговоров. Как и в первую каденцию Трампа, Нетаньяху предпочитает не вступать с президентом США в прямой спор, а действует через своих приближенных в окружении Трампа. К примеру, через успешного бизнесмена и политика Джареда Кушнера. Или через подругу трамповской семьи доктора Мириам Адельсон - вдову мультимиллиардера Шелдона Адельсона, самую богатую женщину в США и Израиле, которая пожертвовала на предвыборную кампанию Дональда Трампа 100 миллионов долларов. То есть больше, чем даже Илон Маск. Израильский премьер также влияет на политику 47-го президента США через Майка Хаккаби - бывшего губернатора штата Канзас и советника Трампа, а ныне Чрезвычайного и Полномочного посла США в Израиле. - Как работает этот механизм «опосредованного влияния»? - Его можно проследить на примере Рекса Тиллерсона, занимавшего в первую президентскую каденцию Трампа пост государственного секретаря США. Тиллерсон настойчиво продвигал идею создания палестинского государства. Нетаньяху во всем с ним соглашался, но кончилось это тем, что Трамп просто уволил Тиллерсона. Заменивший же его на посту госсекретаря Майк Помпео не только уговорил Трампа похоронить эту идею, но и убедил президента в необходимости признать Иерусалим столицей Государства Израиль и перевести туда американское посольство. Все это привело к полному разрыву в отношениях Палестинской автономии с США и закрытию палестинского представительства в Вашингтоне, которое до сих пор так и не возобновило работу. В вопросе иранской ядерной программы Израиль хочет действовать вместе с США, и госсекретарь Марко Рубио практически озвучивает эти требования Израиля. - Госсекретарь ⁠Рубио говорит, что Иран не может заниматься обогащением урана и должен импортировать обогащенный ядерный материал. Но власти исламской республики категорически против этого нарратива, обозначая свое право обогащать уран как некую «красную черту»... - У Израиля контрподход: если для иранцев это «красная черта», то Тегерану придется ее отодвинуть. Иначе они познакомятся с эффективностью американской «святой троицы» - стратегическими бомбардировщиками В-52, В-1 и В-2.

- ⁠Но, если судить по публичным заявлениям официальных представителей, Иран, занявший на переговорах с США предельно жесткую позицию, готов к небольшой войне с Америкой… -⁠ Судя по всему, иранцы либо не знакомы, либо забыли, чем заканчиваются «небольшие войны» с США. Лично я теряюсь в догадках, пытаясь понять, в каком мире – реальном или иллюзорно-выдуманном – живут сегодня лидеры режима аятолл. Могу привести и другой пример: после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года на приграничные израильские поселения генеральный секретарь организации «Хезболла» Хасан Насралла решил прийти на подмогу палестинцам в секторе Газа. Хотя никто, в том числе и Иран, его об этом не просил, а правительство Ливана буквально умоляло лидера «Хезболлы» не вмешиваться. Но Насралла был непреклонен. Чем кончилась эта безрассудная бравада, известно всем. Весьма пожилой верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи доверяет только очень опытным генералам КСИР. Но, живя в каком-то выдуманном, изолированном от реальности мире, рахбар забывает, что как минимум половины из тех военачальников, которым он доверял, уже нет в живых. Пока неясно, понимают ли аятоллы, что представляет собой американская и израильская военные машины. Было бы любопытно узнать, к каким выводам они пришли после взрыва складов в порту Бендер-Аббас, в которых хранились запасы твердого топлива для баллистических ракет. Понимают ли они, что если США и Израиль захотят, никакого экспорта иранской нефти не будет и в помине. Десятки миллионов баррелей нефти не могут телепортироваться из Ирана в Китай, их надо транспортировать танкерами. Но чем их будут грузить, если все до единого иранские нефтяные терминалы будут сожжены дотла? Это ведь не ядерные заводы, которые можно спрятать внутри скал, вся критическая инфраструктура Ирана находится в весьма уязвимом положении. Это прекрасно понимает и президент Ирана Масуд Пезешкиан, и бывший вице-президент и экс-глава МИД Ирана Джавад Зариф, и ряд других вменяемых членов правительства ИРИ. Кому, как не им, знать, в каком плачевном состоянии находится иранская экономика, и насколько отстала и беспомощна ее военная авиация, которая не сможет защитить небо Ирана, если США решат использовать военную силу. Полагаю, приостановка американо-иранских переговоров связана с введением Трампом новых санкций против Ирана и жестким заявлением министра обороны США о том, что Иран будет наказан за обстрелы хуситами авианосцев, эсминцев и других кораблей ВМФ США. - В США нет единого мнения о переговорах с Ираном. Некоторые американские политики считают, что переговоры - это всего лишь «предупредительный выстрел» перед уже принятым и утвержденным Белым домом решением бомбить ядерные объекты исламской республики… - Цель переговоров с Аббасом Аракчи - дать Тегерану понять, что Иран не может на основе своей атомной программы создать ядерное оружие. Ядерная программа Ирана может носить сугубо гражданский характер в рамках ограничений МАГАТЭ и принятых Тегераном обязательств по соглашению «нефть в обмен на отказ от ядерного оружия». Поверьте, никому нет дела до иранской ядерной энергетики. Россия и даже США готовы строить в Иране АЭС и решить тем самым проблемы с обеспечением исламской республики дешевой энергией. Но при условии контроля со стороны МАГАТЭ, ввоза ядерного материала извне и вывоза использованного урана в нейтральные страны.