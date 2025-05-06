Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Он объяснил, что не может принимать такое решение самостоятельно, и нахождение на посту зависит не от его воли.

Речь идет о его фразе во вчерашнем интервью ИА «Чечня сегодня», где он говорит, что сам просит президента об отставке. Некоторые СМИ со ссылкой на эти слова написали, что Кадыров официально обратился к главе государства с просьбой об отставке.

«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.