Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Он объяснил, что не может принимать такое решение самостоятельно, и нахождение на посту зависит не от его воли.
Речь идет о его фразе во вчерашнем интервью ИА «Чечня сегодня», где он говорит, что сам просит президента об отставке. Некоторые СМИ со ссылкой на эти слова написали, что Кадыров официально обратился к главе государства с просьбой об отставке.
«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.
* * * 15:39
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своем желании уйти с поста, комментируя слухи о возможной отставке. Об этом он сообщил в беседе с ИА «Чечня сегодня».
Кадыров отметил, что сам просит освободить его от занимаемой должности, чтобы дать возможность новому руководителю реализовать свои идеи и подходы.
«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров. К кому именно глава Чечни обращается с просьбой снять с него полномочия, он не уточнил.
Ранее издание «Новая газета Европа» опубликовало материал, в котором утверждалось, что ухудшение здоровья Кадырова подтолкнуло его к подготовке передачи власти. По данным издания, в 2024 году состояние главы Чечни временно стабилизировалось, однако в 2025 году он не поехал на плановое обследование в Москву, а проходил лечение в грозненской клинике «Аймед», принадлежащей его супруге Медни Кадыровой. Сообщалось также, что в республике укрепляются позиции родственников Кадырова и лояльных ему кланов, а также его сыновей, что может быть частью подготовки к смене власти.