USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Кадыров объяснил свои слова об отставке

обновлено 17:57
17:57 5172

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Он объяснил, что не может принимать такое решение самостоятельно, и нахождение на посту зависит не от его воли.

Речь идет о его фразе во вчерашнем интервью ИА «Чечня сегодня», где он говорит, что сам просит президента об отставке. Некоторые СМИ со ссылкой на эти слова написали, что Кадыров официально обратился к главе государства с просьбой об отставке.

«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю», — написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

* * * 15:39

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своем желании уйти с поста, комментируя слухи о возможной отставке. Об этом он сообщил в беседе с ИА «Чечня сегодня».

Кадыров отметил, что сам просит освободить его от занимаемой должности, чтобы дать возможность новому руководителю реализовать свои идеи и подходы.

«Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил Кадыров. К кому именно глава Чечни обращается с просьбой снять с него полномочия, он не уточнил.

Ранее издание «Новая газета Европа» опубликовало материал, в котором утверждалось, что ухудшение здоровья Кадырова подтолкнуло его к подготовке передачи власти. По данным издания, в 2024 году состояние главы Чечни временно стабилизировалось, однако в 2025 году он не поехал на плановое обследование в Москву, а проходил лечение в грозненской клинике «Аймед», принадлежащей его супруге Медни Кадыровой. Сообщалось также, что в республике укрепляются позиции родственников Кадырова и лояльных ему кланов, а также его сыновей, что может быть частью подготовки к смене власти.

Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
17:45 636
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании? Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:57 4523
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке обновлено 17:57
17:57 5173
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 4394
ВСУ штурмуют Курскую область
ВСУ штурмуют Курскую область обновлено 17:44
17:44 3426
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
17:38 915
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
17:16 566
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
16:59 985
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
15:09 2907
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 2666
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 4624

ЭТО ВАЖНО

Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
17:45 636
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании? Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:57 4523
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке обновлено 17:57
17:57 5173
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 4394
ВСУ штурмуют Курскую область
ВСУ штурмуют Курскую область обновлено 17:44
17:44 3426
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
17:38 915
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
17:16 566
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
16:59 985
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
15:09 2907
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 2666
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 4624
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться