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Срочное предупреждение Израиля

15:57 492

Армия Израиля предупредила жителей Йемена о готовящемся ударе по международному аэропорту Саны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы арабского отдела ЦАХАЛ.

«Экстренное уведомление для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны. Мы настоятельно рекомендуем немедленно покинуть территорию аэропорта и оповестить всех, кто находится рядом, о необходимости срочной эвакуации. Оставаясь в этой зоне, вы подвергаете свою жизнь опасности», - отмечается в информации.

Ранее 5 мая около 20 боевых самолетов ВВС Израиля атаковали десятки объектов инфраструктуры хуситов на побережье Йемена. Также удар был нанесен по бетонному заводу «Баджиль» восточнее города Ходейда. Этот завод являлся ключевым экономическим ресурсом для хуситов и использовался для создания туннелей, бункеров и другой военной инфраструктуры.

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