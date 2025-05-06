USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Россия и Украина обменялись военнопленными

16:01 242

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными.

Как сообщили в Минобороны РФ, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 205 российских военнослужащих в обмен на 205 украинских военных, переданных украинской стороне.

Обмен состоялся 6 мая в результате переговорного процесса. Посредническую роль в операции сыграли Объединенные Арабские Эмираты, оказавшие содействие гуманитарного характера.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что освобожденные военнослужащие доставлены в Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. В дальнейшем их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 1347
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 3374
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
15:28 1423
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5992
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США президент Фонда Центра стратегического анализа Витольд Юраш отвечает на вопросы haqqin.az
12:58 3548
Трамп возрождает страшилище Алькатрас
Трамп возрождает страшилище Алькатрас горячая тема
00:57 4701
Тофик Ягублу останется под арестом
Тофик Ягублу останется под арестом
13:55 1342
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
14:20 2014
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили фото; обновлено 14:06
14:06 2402
Над грузинскими властями сгущаются тучи
Над грузинскими властями сгущаются тучи
14:02 2257
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули фото
13:46 1233

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 1347
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 3374
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
В Украине погиб назначенный Путиным командир Псковской дивизии
15:28 1423
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель?
Рейтинг Эрдогана снижается. Кто выстрелит: Имамоглу, Яваш или Озель? наша корреспонденция
01:24 5992
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США
Четкий месседж Украины Трампу: можем воевать и без помощи США президент Фонда Центра стратегического анализа Витольд Юраш отвечает на вопросы haqqin.az
12:58 3548
Трамп возрождает страшилище Алькатрас
Трамп возрождает страшилище Алькатрас горячая тема
00:57 4701
Тофик Ягублу останется под арестом
Тофик Ягублу останется под арестом
13:55 1342
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
Сколько армян готовы проголосовать за Кочаряна и Саргсяна?
14:20 2014
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили
Переговоры Алиева и премьера Беларуси: будем собирать лифты и автомобили фото; обновлено 14:06
14:06 2402
Над грузинскими властями сгущаются тучи
Над грузинскими властями сгущаются тучи
14:02 2257
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули
Али Асадов с белорусским коллегой в Физули фото
13:46 1233
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться