Россия и Украина обменялись военнопленными

Как сообщили в Минобороны РФ, с подконтрольной Киеву территории были возвращены 205 российских военнослужащих в обмен на 205 украинских военных, переданных украинской стороне.

Обмен состоялся 6 мая в результате переговорного процесса. Посредническую роль в операции сыграли Объединенные Арабские Эмираты, оказавшие содействие гуманитарного характера.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что освобожденные военнослужащие доставлены в Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. В дальнейшем их перевезут в Россию для прохождения лечения и реабилитации.