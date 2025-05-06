Фестиваль медицины в Азербайджанском медицинском университете

6 мая состоялась церемония открытия Фестиваля медицины, посвященного 95-летию Азербайджанского медицинского университета и 102-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева. Фестиваль, в котором принимают участие ученые из Турции, Узбекистана и Беларуси, а также представители медицинского сообщества, посвящен обсуждению актуальных научных тем.
Вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу врачам-шехидам, отдавшим жизни за суверенитет Азербайджана и свободу земель. Затем гости осмотрели выставку и стартап-уголок медицинского фестиваля.
Выступив на церемонии, ректор Азербайджанского медицинского университета профессор Герай Герайбейли расценил основание вуза 95 лет назад как важный поворотный момент в истории здравоохранения и медицинского образования в Азербайджане. Ректор отметил, что великий лидер Гейдар Алиев с большим вниманием и заботой относился к науке, образованию, он считал развитие Азербайджанского медицинского университета стратегически важным вопросом: «Общенациональный лидер неоднократно посещал Азербайджанский медицинский университет, как до восстановления государственной независимости, так и в период независимости. Достойный преемник гениального Гейдара Алиева - президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева три раза встречались со студентами, профессорско-преподавательским составом нашего университета, они также принимали участие в церемониях открытия клиник АМУ».
Профессор Герай Герайбейли рассказал о деятельности АМУ в современный период и достигнутых успехах: «В коллектив АМУ, состоящий из 1500 сотрудников, входят академики, члены-корреспонденты Национальной академии наук, заслуженные деятели науки. В университете обучается около 7500 студентов, 2400 из которых - иностранные студенты из 45 стран. По количеству иностранных студентов Азербайджанский медицинский университет лидирует среди вузов страны. Это также является показателем растущего авторитета и международных отношений Азербайджанского медицинского университета. Сегодня выпускники АМУ работают во многих странах мира как квалифицированные врачи и ученые, они достойно представляют нашу страну».
Ректор отметил, что Азербайджанский медицинский университет намерен занять высокие позиции на таких авторитетных международных платформах, как EduRank и H-index Azerbaijan. Укрепляя связи как с отечественными, так и с зарубежными высшими учебными заведениями, АМУ сотрудничает с более чем 110 университетами и научными организациями из свыше 25 стран мира. Успешно осуществляется обмен студентами и преподавателями посредством различных международных программ. Проведенные в последние годы реформы способствовали повышению качества и цифровизации обучения, расширению международного сотрудничества, международной аккредитации учебных программ. АМУ ведет активную работу по получению статуса «Исследовательский университет», улучшению инфраструктуры и расширению стартап-инициатив.
Профессор Герай Герайбейли отметил, что за достигнутыми успехами стоит большой труд всего коллектива - преподавателей, исследователей и студентов: «Как семья АМУ мы стремимся подготовить для нашей системы здравоохранения квалифицированных специалистов, укрепить наши позиции на международной академической арене и внести вклад в развитие науки. Для нас большая гордость и ответственность идти вместе с вами по этому славному пути».
В завершение своего выступления ректор Г.Герайбейли поздравил всех с юбилеем, пожелал участникам фестиваля плодотворных дискуссий и научных достижений.
Затем был показан фильм о 95-летней истории и нынешней деятельности АМУ.
На церемонии открытия Фестиваля медицины с поздравительными речами выступили президент НАНА академик Иса Габиббейли, ректор Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова профессор Азиз Алиев, ректор Нахчыванского государственного университета доцент Эльбрус Исаев, ректор Турецкого университета медицинских наук профессор Кемаледдин Айдын, директор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей имени А.Алиева профессор Назим Гасымов, ректор Самаркандского государственного медицинского университета, профессор Жасур Рзаев, ректор Белорусского государственного медицинского университета профессор Сергей Рубникович и ректор Бухарского государственного медицинского университета профессор Шохрат Ташаев.
В ходе мероприятия ректору АМУ профессору Гераю Герайбейли были вручены диплом почетного профессора Самаркандского государственного медицинского университета и другие памятные подарки.
На открытии фестиваля народный артист, кавалер ордена «Шохрат» профессор Мансум Ибрагимов исполнил композиции про родной Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана. Его сопровождали народный артист Эльчин Гашимов (тар) и заслуженный артист Эльнур Ахмедов (кяманча).
Отметим, что в следующие дни Фестиваль медицины продолжит свою работу в формате панельных сессий. На сессиях будут представлены презентации, посвященные инновациям, современным подходам в области внутренних болезней, радиологии, неврологии, клинической микробиологии, педиатрии, эпидемиологии и хирургии, состоятся научные дискуссии.
В рамках фестиваля также пройдет конференция ATUREK 13 и заключительная конференция Студенческого научного общества АМУ.
Фестиваль медицины завершится 8 мая большой концертной программой.