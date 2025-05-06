Фестиваль медицины в Азербайджанском медицинском университете

6 мая состоялась церемония открытия Фестиваля медицины, посвященного 95-летию Азербайджанского медицинского университета и 102-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева. Фестиваль, в котором принимают участие ученые из Турции, Узбекистана и Беларуси, а также представители медицинского сообщества, посвящен обсуждению актуальных научных тем. Вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу врачам-шехидам, отдавшим жизни за суверенитет Азербайджана и свободу земель. Затем гости осмотрели выставку и стартап-уголок медицинского фестиваля.

Выступив на церемонии, ректор Азербайджанского медицинского университета профессор Герай Герайбейли расценил основание вуза 95 лет назад как важный поворотный момент в истории здравоохранения и медицинского образования в Азербайджане. Ректор отметил, что великий лидер Гейдар Алиев с большим вниманием и заботой относился к науке, образованию, он считал развитие Азербайджанского медицинского университета стратегически важным вопросом: «Общенациональный лидер неоднократно посещал Азербайджанский медицинский университет, как до восстановления государственной независимости, так и в период независимости. Достойный преемник гениального Гейдара Алиева - президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева три раза встречались со студентами, профессорско-преподавательским составом нашего университета, они также принимали участие в церемониях открытия клиник АМУ». Профессор Герай Герайбейли рассказал о деятельности АМУ в современный период и достигнутых успехах: «В коллектив АМУ, состоящий из 1500 сотрудников, входят академики, члены-корреспонденты Национальной академии наук, заслуженные деятели науки. В университете обучается около 7500 студентов, 2400 из которых - иностранные студенты из 45 стран. По количеству иностранных студентов Азербайджанский медицинский университет лидирует среди вузов страны. Это также является показателем растущего авторитета и международных отношений Азербайджанского медицинского университета. Сегодня выпускники АМУ работают во многих странах мира как квалифицированные врачи и ученые, они достойно представляют нашу страну». Ректор отметил, что Азербайджанский медицинский университет намерен занять высокие позиции на таких авторитетных международных платформах, как EduRank и H-index Azerbaijan. Укрепляя связи как с отечественными, так и с зарубежными высшими учебными заведениями, АМУ сотрудничает с более чем 110 университетами и научными организациями из свыше 25 стран мира. Успешно осуществляется обмен студентами и преподавателями посредством различных международных программ. Проведенные в последние годы реформы способствовали повышению качества и цифровизации обучения, расширению международного сотрудничества, международной аккредитации учебных программ. АМУ ведет активную работу по получению статуса «Исследовательский университет», улучшению инфраструктуры и расширению стартап-инициатив.