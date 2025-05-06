В Европе газ резко подорожал

Отмечается, что базовые фьючерсы выросли на 4,3%, это самый большой дневной прирост за последний месяц.

Газ в Европе подорожал на фоне роста спроса в Азии и сокращения поставок из Норвегии. Об этом пишет Bloomberg.

Китайские импортеры вернулись к покупке сжиженного природного газа на спотовом рынке после длительной паузы, что обострило конкуренцию за поставки между Европой и Азией. Дополнительным фактором стал рост цен на нефть, к которой привязаны некоторые газовые контракты.

В то же время техническое обслуживание на месторождениях в Норвегии, крупнейшего европейского поставщика, ограничило трубопроводные потоки. Ситуацию осложнили незапланированные остановки и похолодание в Европе, которое может отсрочить заполнение хранилищ, в частности, в восточных регионах.

Тем временем ЕС готовит запрет на новые газовые контракты с Россией, который должен вступить в силу до конца года. Это часть плана, направленного на полный отказ от российских энергоносителей к 2027 году.