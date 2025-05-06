Мобильное приложение Bakcell переходит в эпоху предложений на основе искусственного интеллекта

Решения, основанные на ИИ, анализируют особенности использования абонентами звонков и интернета и формируют для них подходящие тарифные планы и кампании.

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, представила в своём мобильном приложении новые персонализированные предложения, разработанные с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Кампании и тарифы, сформированные на основе анализа поведения пользователей, предоставляются клиентам в виде уведомлений. Благодаря этому новшеству абоненты экономят время и получают доступ к специально подобранным предложениям.

Ориентируясь на удовлетворённость клиентов, Bakcell постoянно предлагает инновационные решения, соответствующие изменяющимся потребностям и ожиданиям пользователей. Тем самым компания успешно реализует клиентоориентированную стратегию развития, превращая современные технологии и инновации в неотъемлемую часть повседневного пользовательского опыта.

О компании Bakcell

Bakcell - первый и крупнейший частный оператор телекоммуникаций в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Благодаря решениям на базе искусственного интеллекта Bakcell вносит значимый вклад в устойчивое развитие Азербайджана и остаётся одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.