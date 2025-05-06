Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»

21 июня Рафаэль Физиев в рамках исторического UFC Fight Night в Баку проведет бой с чилийцем Игнасио Баамондесом. Сегодня Физиев, находясь в Таиланде, участвовал в онлайн-пресс-конференции для азербайджанской прессы.

«Очень рад, что буду драться перед родными людьми, которые больше всего меня поддерживают, - говорит боец. - Будет приятно и очень ответственно выйти на бакинский октагон. Подготовка идет очень хорошо. Сейчас приехал с тренировки. Телефон упал в воду и выключился. Поэтому сейчас качество изображения не очень (улыбается). Не сложно ли мне будет драться против такого высокого соперника, как Баамондес? Да, он высокого роста. Но я всегда дрался в основном с высокими бойцами. Могу даже сказать, что с ними мне драться легче, чем с теми бойцами, кто со мною одного роста или даже ниже. У Баамондеса серия из трех побед. Но ребята, с которыми он встречался… Там не было таких хороших соперников.

Разговоры о проведении боев UFC в Баку шли давно. Конечно, это здорово! Драться на глазах своих болельщиков - это очень круто. Это желание любого бойца. Не станет ли поединок перед родной публикой психологической нагрузкой для меня? Психологическая нагрузка есть всегда. Ведь любой бой люди смотрят по телевизору и интернету. От того, что я буду драться дома, ничего не изменится. Родные стены тут ни при чем. Есть давление другого плана. В том смысле, что могу проиграть и выпасть из титульной гонки. У меня три поражения в последних трех боях. Но в любом случае я покажу красивый бой. И всем будет интересно. Хочу вернуться в борьбу за титул. А для этого нужна победа. Я сейчас на 11-м месте в рейтинге, и нужно заслужить право вызвать кого-то, кто выше меня. В принципе, я с августа 2024 года готов был драться. Проблема в том, что со мной никто не хочет встречаться. Ударники думают, что не смогут меня перебить, а борцы опасаются, что не смогут перебороть. Договорились публично с поляком Матеушем Гамротом, которому я проиграл в 2023 году из-за травмы. Должны были подраться с ним в сентябре прошлого года в Саудовской Аравии. Он сначала согласился, а когда дело дошло до контракта, отказался. Конечно, мне интересно с ним подраться. Не только потому, что он 7-й номер рейтинга. Он борец, а я ударник. Это всегда интересно, два разных стиля. Я не считаю, что он выиграл в том бою. Я просто поломался. Я хотел бы взять реванш».

Говоря о других азербайджанских бойцах, которые будут драться 21 июня в Баку, Рафаэль сказал: «Слышал, что Тофик Мусаев тоже будет выступать. Возможно, еще с кем-то подпишут контракт. Назим Садыхов будет драться. Знаю его с 2017 года. Назим - сильный боец с характером. У него хорошая ударная техника, хорош в борьбе. Его соперник готовится сейчас здесь, в Пхукете. Назим намного лучше, чем его соперник. Если все пройдет нормально, то он должен победить». Также Рафаэль Физиев ответил на вопрос о возможной смене весовой категории и физической подготовке. «Я думал над сменой веса. Перед боем с Джастином Гейджи у меня вес сильно упал и зафиксировался. Я прошел обследование в США, по результатам которого выяснилось, что переход из легкого веса в полулегкий - не лучшее решение для меня. Поэтому я остался в легком весе. Порой мне не хватает сил до конца боя? Каждый бой нужно рассматривать отдельно. Правда здесь в том, что в первых двух раундах первого боя с Гейджи я дрался так, что мне действительно не хватило бензобака на третий раунд. Нужно контролировать силы, а я этого не делал. Затем в бою с Гамротом все было нормально, но травма помешала. А что касается второго боя с Гейджи, то там бензина и не могло быть много, так как я узнал о бое за неделю. Я в любом случае должен был устать, потому что полетел из Таиланда в США, не прошел акклиматизацию», - сказал он.