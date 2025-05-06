Пропалестинские активисты захватили здание университета в США

В Вашингтонском университете в Сиэтле полиция арестовала не менее 25 человек, которые захватили один из корпусов и требовали от руководства учебного заведения разорвать связи с компанией Boeing из-за поставок оружия для войны в секторе Газа, сообщает ABC News.

Захват междисциплинарного инженерного корпуса (Interdisciplinary Engineering Building) организовала группа под названием Students United for Palestine Equality and Return («Студенты за равноправие и возвращение в Палестину»). Ее представитель сказал ABC News, что все вошедшие в здание были арестованы.

По словам представителя университета Виктора Балты, активисты заняли инженерный корпус незадолго до его закрытия в 5 часов вечера в понедельник. Балта рассказал, что активисты с закрытыми лицами перекрыли доступ к двум улицам снаружи корпуса, заблокировали входы и выходы в здание и подожгли два мусорных контейнера на улице.

CNN отмечает, что, согласно сайту университета, строительство инженерного корпуса было частично профинансировано пожертвованием в размере 10 миллионов долларов от Boeing. В пресс-релизе 2022 года об этом отмечалось, что «отношения Boeing с Вашингтонским университетом насчитывают более века». Протестующие, как пишет ABC News, в частности требовали переименовать корпус, а также разорвать все связи университета с Boeing. В анонсе акции говорится, что университет «является прямым партнером в геноциде палестинского народа благодаря своей верности партнерству с Boeing».

Полиция кампуса начала зачищать территорию снаружи здания около 22:30 по местному времени, сообщил Балта. Пресс-секретарь университета Оливер Марчант добавил, что некоторые из арестованных во время задержания получили ранения и нуждаются в медицинской помощи.