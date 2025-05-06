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Кто из мировых лидеров приедет на 9 мая в Москву?

17:13 1172

Почти три десятка иностранных лидеров прибудут в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Приглашены многочисленные иностранные гости, и мы ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 29 лидеров из тех стран, которые мы пригласили», - сказал он журналистам во вторник.

По словам Ушакова, «на высшем уровне будут представлены Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, КНР, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея и Эфиопия».

Он также рассказал, что Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

Ушаков заявил, что «также приглашены участвовать в параде и мероприятиях празднования генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президент Нового банка развития».

«На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств, и мы ожидаем, что 31 страна направит представителей своих министерств обороны», - добавил он.

Помощник президента России подчеркнул, что «по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран, в частности, из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана».

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