Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов

Сегодня в бакинском «Кристалл Холле» завершается шахматный турнир Baku Open с призовым фондом 55 тысяч долларов.

В турнире «А» перед последним туром лидировал рейтинг-фаворит Александар Инджич из Сербии. В его активе было 6,5 очка. В итоге именно серб и стал победителем турнира, сыграв в заключительном туре вничью с Мисретдином Искендеровым. На счету Инджича 7 очков. Именно он получит главный денежный приз в размере 12 тысяч долларов.

Борьба за 2-е и 3-е места продолжается.

Baku Open, в котором приняли участие 629 шахматистов из 16 стран, - это часть проекта Chess Tour Azerbaijan. Далее в этом году состоятся турниры Sheki Open (18-25 июня), Shamakhı Open (26 июня-3 июля), Lankaran Open (6-13 июля), Guba Open (15-22 июля), Vugar Gashimov Open (Баку, 24 июля-1 августа), Ganca Open (11-18 ноября) и Shirvan Open (19-26 ноября).

В каждом из турниров сыграют как минимум пять гроссмейстеров. Кроме того, среди участников должны быть представители как минимум пяти стран.

Минимальный приз каждого соревнования - 22 тысячи манатов, а победитель должен получить не меньше 3 тысяч долларов (5 100 манатов). Как видим, призовой фонд Baku Open более чем в четыре раза превысил минимальный уровень.