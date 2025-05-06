Москва раскрыла темы обсуждения Путина и Уиткоффа

Условия урегулирования войны между Россией и Украиной, которые президент РФ Владимир Путин озвучил на встрече с руководством МИД РФ в июне 2024 года, обсуждались со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

«Эти условия обсуждаются, естественно. Мы обсуждаем их и в ходе контактов, которые ведутся на различных закрытых уровнях. И, естественно, тема, которую президент России обозначил в июне прошлого года, она подробно обсуждалась в ходе четырех бесед со спецпредставителем президента США Уиткоффом», - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов об актуальности озвученных президентом РФ в 2024 году условий и их обсуждении в ходе переговоров с США.

«Американские коллеги прекрасно знают позицию Россию и представляют, каким образом, если следовать реализации этой позиции, можно прийти к долгосрочному мирному урегулированию», - отметил он.

Ушаков также сообщил, что Россия и США «активно обсуждают территориальные вопросы». «Американцы знают о том, что мы предложили и объявили трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Многие отметили, что вчера президент Трамп позитивно оценил этот шаг российского руководства», - подчеркнул Ушаков.