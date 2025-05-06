USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!

17:38 943

Любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены на «создание там зоны нестабильности», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 28 апреля в Грузии проходят очередные командно-штабные учения с участием НАТО. По имеющейся информации, в мероприятии принимают участие 17 стран-членов партнеров военного блока, включая Армению и Азербайджан. Таким образом, альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ утверждает, что «именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, собственную идеологию, создает условия для переформатирования оборонного комплекса, установления контроля за развитием вооруженных сил и внешнеполитическим процессом».

По словам Захаровой, «любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности».

Она надеется, что в странах Южного Кавказа «будут критически подходить к участию в подобных мероприятиях».

Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
17:45 666
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании? Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:57 4527
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке обновлено 17:57
17:57 5201
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 4400
ВСУ штурмуют Курскую область
ВСУ штурмуют Курскую область обновлено 17:44
17:44 3443
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
17:38 944
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
17:16 574
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
16:59 995
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
15:09 2912
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 2674
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 4631

ЭТО ВАЖНО

Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
17:45 666
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании? Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:57 4527
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке обновлено 17:57
17:57 5201
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 4400
ВСУ штурмуют Курскую область
ВСУ штурмуют Курскую область обновлено 17:44
17:44 3443
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
17:38 944
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
17:16 574
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
Рафаэль Физиев из Таиланда азербайджанцам: «Я закачу в Баку такой бой…!»
16:59 995
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана
Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
15:09 2912
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank
Куда пропали полмиллиона из Premium Bank громкое дело
15:19 2674
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией
Мерца не назначили: кто сейчас руководит Германией обновлено 15:55
15:55 4631
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться