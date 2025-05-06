Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!

Любые действия Североатлантического альянса на Южном Кавказе направлены на «создание там зоны нестабильности», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С 28 апреля в Грузии проходят очередные командно-штабные учения с участием НАТО. По имеющейся информации, в мероприятии принимают участие 17 стран-членов партнеров военного блока, включая Армению и Азербайджан. Таким образом, альянс продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния», - сказала Захарова.

Представитель МИД РФ утверждает, что «именно через такие форматы взаимодействия НАТО навязывает регионалам собственные стандарты, собственную идеологию, создает условия для переформатирования оборонного комплекса, установления контроля за развитием вооруженных сил и внешнеполитическим процессом».

По словам Захаровой, «любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности».

Она надеется, что в странах Южного Кавказа «будут критически подходить к участию в подобных мероприятиях».