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Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»

Отдел информации
17:45 669

Отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде Москвы 9 мая будет расцениваться как нарушение их "нейтральности".

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство Украины, сегодня против украинского народа, который является среди народов-победителей над нацизмом, ведется жестокая война, во время которой российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений.

"Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними - это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу на нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию", - добавляет МИД.

Ведомство отмечает, что:

участие иностранных военных на параде Москвы 9 мая неприемлемо и будет расцениваться как надругательство над памятью о победе над нацизмом;

отправка "нейтральными" странами военных для участия в параде будет расцениваться как нарушение декларируемой "нейтральности" и будет выглядеть как поддержка страны-террориста.

"Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", - отмечает МИД.

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