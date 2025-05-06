Азербайджан выслал мошенника Уринбоева

Азербайджан удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина этой страны Саидкамола Уринбоева, 2000 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, Уринбоев, обвиняемый в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба в Узбекистане и объявленный в международный розыск, был обнаружен и задержан в Азербайджане в феврале текущего года, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.