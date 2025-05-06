USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Азербайджан выслал мошенника Уринбоева

18:39 799

Азербайджан удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Узбекистана о выдаче гражданина этой страны Саидкамола Уринбоева, 2000 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности.

Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, Уринбоев, обвиняемый в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба в Узбекистане и объявленный в международный розыск, был обнаружен и задержан в Азербайджане в феврале текущего года, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На основании Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 было принято решение об экстрадиции обвиняемого, который был передан компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Москва о громких обвинениях Симоняна
Москва о громких обвинениях Симоняна
19:28 550
Путин и Нетаньяху договорились говорить только правду
Путин и Нетаньяху договорились говорить только правду
19:06 702
Появятся ли армянские войска на Красной площади?
Появятся ли армянские войска на Красной площади? ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 3384
Евросоюз затягивает удавку на шее России
Евросоюз затягивает удавку на шее России
18:07 2000
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
17:45 3040
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании? Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:57 5114
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке обновлено 17:57
17:57 7841
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 4973
ВСУ штурмуют Курскую область
ВСУ штурмуют Курскую область обновлено 17:44
17:44 5043
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
17:38 3134
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
17:16 1215

ЭТО ВАЖНО

Москва о громких обвинениях Симоняна
Москва о громких обвинениях Симоняна
19:28 550
Путин и Нетаньяху договорились говорить только правду
Путин и Нетаньяху договорились говорить только правду
19:06 702
Появятся ли армянские войска на Красной площади?
Появятся ли армянские войска на Красной площади? ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 3384
Евросоюз затягивает удавку на шее России
Евросоюз затягивает удавку на шее России
18:07 2000
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
Жесткое заявление Украины: «Участие иностранных военных на параде в Москве – надругательство над памятью погибших украинцев»
17:45 3040
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании?
На что Азербайджан потратит деньги Великобритании? Юсиф Абдуллаев отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:57 5114
Кадыров объяснил свои слова об отставке
Кадыров объяснил свои слова об отставке обновлено 17:57
17:57 7841
«Хорошее поведение в обмен на территории»
«Хорошее поведение в обмен на территории» модель не работает
10:00 4973
ВСУ штурмуют Курскую область
ВСУ штурмуют Курскую область обновлено 17:44
17:44 5043
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
Россия предупреждает НАТО: никакого сотрудничества с Азербайджаном, Арменией и Грузией!
17:38 3134
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
Серб выиграл Baku Open с призовым фондом в 55 тысяч долларов
17:16 1215
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться