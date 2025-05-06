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Москва о громких обвинениях Симоняна

19:28 554

Обвинения Москвы в ведении гибридной войны, озвученные спикером армянского парламента Аленом Симоняном, - это «очередной виток какой-то агрессивной лексики, который вызывает просто недоумение». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«О какой гибридной войне против руководства Армении может идти речь, если она будет здесь представлена на мероприятиях. РФ и Армения проводят контакты на высшем уровне регулярно и по линии МИД. Мы только и говорим о взаимодействии и сотрудничестве... Что-то там, мне кажется, с позицией упомянутого вами спикера армянского парламента не вяжется.

Я себе не представляю ситуацию, при которой то, что он сказал с подачи чьей-то или сам, могло бы быть на самом деле. Ещё раз говорю, если бы какие-нибудь факты хотя бы кто-нибудь удосужился привести, но это уже невозможно. Это какая-то отработка западной брюссельской методички», - сказала Захарова.

5 мая Симонян, оценивая внутриполитическую ситуацию в Армении, заявил о ведении гибридной войны против его страны, на которую тратятся большие деньги извне. Он фактически обвинил в этом Россию, которая пытается сменить власть в Армении. Это заявление Симонян сделал сразу после того, как принял посла России Сергея Копыркина.

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