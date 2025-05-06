Товарищ Ким подарил Путину 15 тысяч рабочих

Северная Корея направила в Россию около 15 000 рабочих, сообщила южнокорейская разведка. Многие из них, как полагают, въехали в страну по студенческим визам. По нынешним временам – практически царский подарок, учитывая тот факт, что в России острый дефицит рабочих рук. Корейцы – идеальные трудовые мигранты: дисциплинированные, неконфликтные, а главное готовы работать за низкую плату по 12 часов в день без жалоб. Более того, свой статус трудового мигранта считают за счастье. Режим забирает у них до 90% заработной платы, но то, что остается у них на руках, а это примерно 100-200 долларов, они считают прекрасным заработком. Поскольку у себя на родине они могут заработать не более десятой части от этой суммы. За месяц.

Поэтому корейцы готовы отказывать себе во всем, лишь бы накопить на взятку в 500-700 долларов чиновникам за право работать в России. Причем, право на работу в других странах стоит значительно дешевле: $200 за работу в Китае и от $400 до $500 за работу на Ближнем Востоке. «Путинская Россия – страна возможностей», и после двух-трех лет в России северокорейский трудовой мигрант может вернуться к своей семье, имея в кармане от 4000 до 6000 долларов наличными – деньги для Северной Кореи совершенно сумасшедшие. Иными словами, для многих из них направление на работу в Россию – своего рода путевка на «землю обетованную». Правда, эта миграция нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие использование иностранной рабочей силы из КНДР – но когда подобные мелочи власти РФ и КНДР останавливали? Тем более, что эти нарушения остаются, по сути, совершенно безнаказанными. Запрещено Москве принимать трудовых мигрантов – так уж и быть, выдадим им студенческие визы. А то, что они по 12 часов в день пашут – так это, наверное, у них студенческий стройотряд такой, поди проверь. Владимир Путин подарил Киму роскошный лимузин - а корейский лидер ему в ответ 15 тысяч рабов, высокие отношения, главное – в духе эпохи. Рабовладения. А что там думают по этому поводу в других странах, Москву и Пхеньян особо не интересует. «Они — наши соседи. Мы будем развивать с ними отношения, нравится это кому-то или нет», - заявил Путин летом 2023 года.