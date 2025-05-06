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Товарищ Ким подарил Путину 15 тысяч рабочих

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
19:45 1726

Северная Корея направила в Россию около 15 000 рабочих, сообщила южнокорейская разведка. Многие из них, как полагают, въехали в страну по студенческим визам.

По нынешним временам – практически царский подарок, учитывая тот факт, что в России острый дефицит рабочих рук. Корейцы – идеальные трудовые мигранты: дисциплинированные, неконфликтные, а главное готовы работать за низкую плату по 12 часов в день без жалоб.

Более того, свой статус трудового мигранта считают за счастье. Режим забирает у них до 90% заработной платы, но то, что остается у них на руках, а это примерно 100-200 долларов, они считают прекрасным заработком. Поскольку у себя на родине они могут заработать не более десятой части от этой суммы. За месяц.

Северокорейский трудовой мигрант может вернуться к своей семье, имея в кармане от 4000 до 6000 долларов наличными – деньги для Северной Кореи совершенно сумасшедшие

Поэтому корейцы готовы отказывать себе во всем, лишь бы накопить на взятку в 500-700 долларов чиновникам за право работать в России. Причем, право на работу в других странах стоит значительно дешевле: $200 за работу в Китае и от $400 до $500 за работу на Ближнем Востоке. «Путинская Россия – страна возможностей», и после двух-трех лет в России северокорейский трудовой мигрант может вернуться к своей семье, имея в кармане от 4000 до 6000 долларов наличными – деньги для Северной Кореи совершенно сумасшедшие. Иными словами, для многих из них направление на работу в Россию – своего рода путевка на «землю обетованную».

Правда, эта миграция нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие использование иностранной рабочей силы из КНДР – но когда подобные мелочи власти РФ и КНДР останавливали? Тем более, что эти нарушения остаются, по сути, совершенно безнаказанными. Запрещено Москве принимать трудовых мигрантов – так уж и быть, выдадим им студенческие визы. А то, что они по 12 часов в день пашут – так это, наверное, у них студенческий стройотряд такой, поди проверь.

Владимир Путин подарил Киму роскошный лимузин - а корейский лидер ему в ответ 15 тысяч рабов, высокие отношения, главное – в духе эпохи. Рабовладения. А что там думают по этому поводу в других странах, Москву и Пхеньян особо не интересует. «Они — наши соседи. Мы будем развивать с ними отношения, нравится это кому-то или нет», - заявил Путин летом 2023 года.

Эта миграция нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие использование иностранной рабочей силы из КНДР – но когда подобные мелочи власти РФ и КНДР останавливали?

Вице-премьер Марат Хуснуллин, «главный по российским стройкам», как-то недавно сказал, что один плиточник из КНДР способен заменить двух российских рабочих. Причем – гораздо дешевле, практически по бросовым ценам, что крайне выгодно российскому бизнесу, который всегда старается, что до Путина, что при нем, максимально сэкономить на рабочей силе.

Поэтому он крайне заинтересован, чтобы северокорейских трудовых мигрантов стало как можно больше. Что полностью совпадает с позицией Пхеньяна, ведь в среднем северокорейцы, работающие в России, должны отдавать правительству КНДР от 500 до 900 долларов в месяц. Конечно, часть этих денег наполняет карманы северокорейских чиновников и агентов спецслужб, но ведь большая их часть в конечном итоге оказывается в государственной казне. А это несколько сотен миллионов долларов в год.

Иными словами, такая своего рода работорговля крайне выгодна и Москве, и Пхеньяну. А потому будет только расширяться. Причем – при горячей поддержке самих же северокорейских мигрантов, которые хоть и бесправны у себя на родине и в России – но все же в РФ им живется несколько сытнее и позволяет прокормить свои семьи в КНДР.

Трудовой мигрант – это такой своеобразный социальный лифт в Северной Корее. И переломить эту ситуацию при нынешних режимах, что в РФ, что в КНДР, никак не получится.

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