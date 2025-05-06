А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»

Желание России любой ценой заслужить благосклонность Индии вызывает восхищение. Как говорится: «Эту бы энергию да в мирное русло». Или более цинично: «Они из тех, кого Всевышний наградил упорством, но обделил разумом». Миллиарды долларов за проданную с огромным дисконтом индусам нефть зависли в индийских банках. И Москва не знает, что с этим делать, да, в общем-то и поделать с этим ничего не может. Индусы сокращают российское присутствие на своем оружейном рынке, причем делают это весьма беспардонно. И так далее, полный список весьма двусмысленных шагов Нью-Дели по отношению к Москве приводить смысла просто нет, он весьма длинен, поверьте уж на слово. Но вот что индусы делают хорошо – это поддерживают у Кремля иллюзию, что вполне себе лояльны к России. Стоит им это сущие пустяки, то же членство в БРИКС серьезных затрат не требует – а взамен получается нехилый такой профит за счет российских уступок. Кремль ведь верит не фактам и экспертно-научным выкладкам, а собственным фантазиям об «Индии как о звене нового антизападного миропорядка».

А потому снова и снова наступает на «индийские грабли» с упрямством, достойным лучшего применения. Национальные интересы России – побоку, главное, чтобы в Нью-Дели и дальше демонстрировали «дружественность» к России, пусть только и на словах. Типичный геополитический инфантилизм из серии «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад» - а после этого везде жаловаться внутренней аудитории, что «внешние партнеры опять надули и водили за нос». Но Кремль раз за разом демонстрирует в вопросах международного партнерства свою полную необучаемость. Ведь это какой же грандиозный геополитический умище нужно иметь, чтобы в индо-пакистанском конфликте, от интересов России в Южной Азии весьма далеком, выбрать и встать на определенную сторону. Причем предварительно не оговорив, что Москва за это получит. Но достаточно было Нарендре Моди позвонить Владимиру Путину и заверить последнего в симпатиях индусов к России, заверить голословно, как тут же появляется информация о том, что индийская армия получит новую партию российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» на сумму порядка 30 миллионов долларов. Причем – без всяких конкретных обременений с индийской стороны. И по весьма льготной цене, поскольку тому же Вьетнаму эти 60 таких комплексов недавно поставили за 50 миллионов долларов, по 1,2 миллиона за единицу,- а тут речь идет о гораздо большем количестве, не менее 100 единиц, поскольку для противостояния пакистанским ВВС брать меньшее количество этих комплексов просто не имеет смысла.