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Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в ОАЭ с визитом

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20:05 461

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках текущего официального визита в Объединённые Арабские Эмираты 6-го мая встретилась со спикером Федерального Национального Совета страны Сакром Гобашем.

Спикер Федерального Национального Совета Сакр Гобаш заявил о своей уверенности в том, что этот визит будет способствовать развитию отношений между нашими странами и парламентами. Он отметил важность развития связей своей страны с Азербайджаном, выразив особое удовлетворение достигнутыми в области экономического сотрудничества результатами.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что это её первый визит в Объединённые Арабские Эмираты в качестве спикера Милли Меджлиса, и поблагодарила за оказанное азербайджанской делегации щедрое гостеприимство.

Спикер Милли Меджлиса указала на особую важность совместных усилий лидеров наших стран, а также встречных визитов на высоком уровне в деле перевода взаимоотношений на уровень стратегического партнёрства.

Как было отмечено в ходе беседы, наши государства с успехом сотрудничают и демонстрируют взаимную поддержку в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, ОИС и Движение Неприсоединения. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала собеседника о Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отмечалось, что мероприятия, проводимые под председательством нашей страны, способствуют институциональному развитию организации и укреплению её международных позиций.

Спикер Федерального Национального Совета Сакр Гобаш поздравил Сахибу Гафарову с переизбранием на пост спикера Парламентской сети Движения Неприсоединения, отметив, что Сеть может сыграть важную роль в условиях наблюдаемых в международных отношениях поляризации и напряжённости, и подчеркнул, что его страна придаёт большое значение сотрудничеству в рамках этой платформы.

Далее отмечалось, что связи между законодательными органами двух сторон развиваются столь же успешно, как и межгосударственные отношения, и в духе этих отношений. Как было подчёркнуто, достижению положительных итогов в этой сфере способствовало наше сотрудничество – как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций. Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свои предыдущие встречи со спикером Федерального Национального Совета и заметила, что подобные контакты, включая встречные поездки, положительно влияют на развитие взаимоотношений. Также обращалось внимание на значимость деятельности групп дружбы для укрепления межпарламентских связей.

Собеседники также обменялись мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.

***

После завершения встречи между сторонами был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным Национальным Советом Объединённых Арабских Эмиратов был подписан спикерами двух сторон – Сахибой Гафаровой и Сакром Гобашем.

Как было отмечено, документ позволит нарастить совместную работу сторон – координацию и обмен парламентским опытом, а также будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

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