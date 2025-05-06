Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в ОАЭ с визитом

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках текущего официального визита в Объединённые Арабские Эмираты 6-го мая встретилась со спикером Федерального Национального Совета страны Сакром Гобашем.

Спикер Федерального Национального Совета Сакр Гобаш заявил о своей уверенности в том, что этот визит будет способствовать развитию отношений между нашими странами и парламентами. Он отметил важность развития связей своей страны с Азербайджаном, выразив особое удовлетворение достигнутыми в области экономического сотрудничества результатами. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что это её первый визит в Объединённые Арабские Эмираты в качестве спикера Милли Меджлиса, и поблагодарила за оказанное азербайджанской делегации щедрое гостеприимство. Спикер Милли Меджлиса указала на особую важность совместных усилий лидеров наших стран, а также встречных визитов на высоком уровне в деле перевода взаимоотношений на уровень стратегического партнёрства.

Как было отмечено в ходе беседы, наши государства с успехом сотрудничают и демонстрируют взаимную поддержку в рамках таких международных и региональных организаций, как ООН, ОИС и Движение Неприсоединения. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова проинформировала собеседника о Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отмечалось, что мероприятия, проводимые под председательством нашей страны, способствуют институциональному развитию организации и укреплению её международных позиций. Спикер Федерального Национального Совета Сакр Гобаш поздравил Сахибу Гафарову с переизбранием на пост спикера Парламентской сети Движения Неприсоединения, отметив, что Сеть может сыграть важную роль в условиях наблюдаемых в международных отношениях поляризации и напряжённости, и подчеркнул, что его страна придаёт большое значение сотрудничеству в рамках этой платформы. Далее отмечалось, что связи между законодательными органами двух сторон развиваются столь же успешно, как и межгосударственные отношения, и в духе этих отношений. Как было подчёркнуто, достижению положительных итогов в этой сфере способствовало наше сотрудничество – как на двусторонней основе, так и в рамках международных парламентских организаций. Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свои предыдущие встречи со спикером Федерального Национального Совета и заметила, что подобные контакты, включая встречные поездки, положительно влияют на развитие взаимоотношений. Также обращалось внимание на значимость деятельности групп дружбы для укрепления межпарламентских связей.