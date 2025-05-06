Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину

Сегодня в своей резиденции губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с главой исполнительной власти Апшеронского района Азербайджана Абдином Фарзалиевым, который с официальным визитом прибыл для участия в мероприятиях в честь 102-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом пишут российские СМИ.

Абдин Фарзалиев, поблагодарив главу региона за вклад в развитие двусторонних отношений, отметил, что основы этого стратегического сотрудничества заложил Гейдар Алиев.

«Наш регион и Азербайджанскую Республику много лет связывают крепкие дружеские связи. Мы активно развиваем торгово-экономическое и гуманитарное партнерство», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

«Также губернатор и глава исполнительной власти Апшеронского района обсудили ход строительства детского сада в селе Махрузлу Губадлинского района. Двухэтажное здание возводят по инициативе астраханской стороны. Строительство идет по графику, и рассчитанный на 80 детей детсад сдадут до конца 2025 года.

Что касается нынешнего визита азербайджанской делегации, то она не только возложила цветы к памятнику Гейдару Алиеву, но и высадила более 100 деревьев, кустарников и цветов в сквере, носящем его имя.

Также делегация почтила память павших бойцов Великой Отечественной войны у Вечного огня в Братском саду. В мероприятиях принял участие вице-губернатор – председатель облправительства Денис Афанасьев», - говорится в сообщении.