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Трамп издевается над новым премьером Канады

обновлено 22:19; видео
22:19 2121

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, во вторник, что премьер-министр Канады Марк Карни на переговорах в Белом доме не может сказать ничего такого, что убедило бы его отменить пошлины США в отношении Канады, передает NBC News.

«Нет», - ответил Трамп на вопрос репортера, может ли премьер-министр сказать что-нибудь сегодня днем, чтобы убедить его отменить их.

На вопрос почему, Трамп ответил: «Просто это так».

На вопрос, какую уступку он бы рассматривал в переговорах с Канадой, Трамп ответил: «Дружбу».

Отвечая на замечание репортера о том, что дружба - это не уступка, Трамп пояснил: «О, просто, я бы просто не стал дружить с Канадой, несмотря ни на что. Мы собираемся дружить с Канадой. Канада для меня - совершенно особое место». Трамп добавил, что он «очень уважает канадцев», упомянув знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, назвав его по прозвищу «Великий».

*** 21:33 

Американский президент Дональд Трамп предложил непосредственно премьер-министру Канады Марку Карни присоединить страну к США на правах 51-го штата.

В ответ Карни повторил, что Канада не продается. Он добавил, что власти страны рассматривают экономические отношения с Вашингтоном как партнерство. Премьер-министр подчеркнул, что Оттава намерена углублять сотрудничество между странами, в том числе в сфере безопасности и обороны.

«Время покажет, но я всегда говорю: никогда не говори «никогда». Многие вещи, которые казались невозможными, в итоге стали возможными – и исключительно в дружеской атмосфере», – ответил Трамп.

Глава Белого дома также рассказал о нелюбви к экс-премьеру Канады Джастину Трюдо: «Мне не нравился Трюдо, у нас были плохие отношения. Я не скажу этого о Марке (Карни - действующий премьер Канады), но его предшественник (Джастин Трюдо) мне не нравился... У нас были плохие отношения, поскольку мы не соглашались с их взглядом на USMCA (Соглашение между США, Мексикой и Канадой)», - сказал он.

В ходе встречи с канадским премьером Трамп вспомнил и про перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским«Тут все очень дружелюбно. Это будет не так, как... у нас уже был один небольшой конфликт с кем-то другим. Там всё было совсем иначе. А сейчас — очень дружелюбный разговор».

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