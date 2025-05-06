Трамп издевается над новым премьером Канады

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, во вторник, что премьер-министр Канады Марк Карни на переговорах в Белом доме не может сказать ничего такого, что убедило бы его отменить пошлины США в отношении Канады, передает NBC News.

«Нет», - ответил Трамп на вопрос репортера, может ли премьер-министр сказать что-нибудь сегодня днем, чтобы убедить его отменить их.

На вопрос почему, Трамп ответил: «Просто это так».

На вопрос, какую уступку он бы рассматривал в переговорах с Канадой, Трамп ответил: «Дружбу».

Отвечая на замечание репортера о том, что дружба - это не уступка, Трамп пояснил: «О, просто, я бы просто не стал дружить с Канадой, несмотря ни на что. Мы собираемся дружить с Канадой. Канада для меня - совершенно особое место». Трамп добавил, что он «очень уважает канадцев», упомянув знаменитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, назвав его по прозвищу «Великий».