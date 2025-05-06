«Нефтчи» размочил счет в финале с «Сабахом»

Состоялся третий матч финальной серии Баскетбольной лиги Азербайджана.
«Нефтчи» удалось одержать первую победу над «Сабахом» - 79:76. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Сабаха». Четвертый матч состоится 8 мая.
Состоялся третий матч финальной серии Баскетбольной лиги Азербайджана.
«Нефтчи» удалось одержать первую победу над «Сабахом» - 79:76. Счет в серии стал 2:1 в пользу «Сабаха». Четвертый матч состоится 8 мая.
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