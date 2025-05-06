Две страны закрыли небо для президента Сербии

Литва запретила перелет самолета президента Сербии Александра Вучича в Россию на 9 Мая. Об этом пишет сербское издание «Новости».

«По данным литовских властей, полет самолета, на борту которого находился президент Сербии Александр Вучич, был запрещен из-за технических и дипломатических обстоятельств», — говорится в публикации.

Вечером 6 мая стало известно, что власти Латвии также выступили против перелета Вучича на парад Победы в Москве над территорией своей страны. В Риге объяснили введенные ограничения политической чувствительностью цели полета.

Ранее Вучич заявил, что угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения им парада Победы в Москве не заставят его изменить планы.

О планах посетить российскую столицу 9 мая Вучич сообщал еще в марте. Его пригласил президент РФ Владимир Путин. 14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила, что любое участие в праздновании Дня Победы в Москве будет воспринято всерьез, а странам, которые претендуют на вступление в Евросоюз (ЕС), следует отказаться от таких планов.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году и получила статус кандидата в 2012-м. Вучич утверждал, что Белград останется на пути евроинтеграции, пока он занимает президентский пост. 29 апреля Вучич встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Она передала сербскому президенту официальное предупреждение ЕК о том, что его визит в Россию осложнит переговоры о приеме страны в блок. ЕК придерживается позиции, что страны-кандидаты на членство в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло», объяснил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге.