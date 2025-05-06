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Мощный удар Израиля по ХАМАС

22:01 713

Войска Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС в центральной части сектора Газа. Командно-контрольный центр использовался террористами для хранения оружия, предназначенного для совершения террористических атак против израильских мирных жителей и военнослужащих», — говорится в заявлении пресс-службе ЦАХАЛ.

В пресс-службе отметили, что перед ударом были предприняты шаги для снижения риска нанесения вреда непричастным гражданским лицам, среди которых израильские военные перечислили использование высокоточных боеприпасов, заблаговременное оповещение населения, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные.

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