Мощный удар Израиля по ХАМАС

Войска Израиля нанесли удар по командно-контрольному центру радикального движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС в центральной части сектора Газа. Командно-контрольный центр использовался террористами для хранения оружия, предназначенного для совершения террористических атак против израильских мирных жителей и военнослужащих», — говорится в заявлении пресс-службе ЦАХАЛ.

В пресс-службе отметили, что перед ударом были предприняты шаги для снижения риска нанесения вреда непричастным гражданским лицам, среди которых израильские военные перечислили использование высокоточных боеприпасов, заблаговременное оповещение населения, наблюдение с воздуха и дополнительные разведданные.