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«Интер» забил четыре гола «Барселоне» и вышел в финал Лиги чемпионов

Отдел спорта
01:46 327

Стал известен первый финалист Лиги чемпионов. Им стал миланский «Интер», который сегодня в дополнительное время обыграл испанскую «Барселону» - 4:3. Общий счет - 7:6 в пользу итальянского клуба.

На 22-й минуте счет открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. Через шесть минут полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счет. В конце второго тайма нападающий Рафинья вывел «Барсу» вперед. Но на 90+3-й минуте защитник «Интера» Франческо Ачерби восстановил равновесие и перевел игру в экстратайм. Ну а на 99-й минуте победу миланскому клубу принес полузащитник Давиде Фраттези.

В среду определится второй финалист. «ПСЖ» после победы в Лондоне со счетом 1:0 примет «Арсенал».

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