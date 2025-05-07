Трамп хотел отдать мигрантов Украине

Администрация президента США обращалась к Украине с требованием принять неопределенное число подлежащих депортации нелегальных мигрантов, прибывших в Соединенные Штаты из третьих стран. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении газеты The Washington Post (WP).

Вашингтон направил свой запрос Киеву в январе, практически сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента, следует из материалов. Кроме того, США поднимали вопрос о сокращении пребывания в стране украинских беженцев.

В документах не указано, как отреагировали на американское предложение в Украине. По сообщениям источников WP в украинских правительственных кругах, власти в Киеве вовсе не получили это предложение. Некоторые собеседники заявили, что были не в курсе требований Вашингтона.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики США. Министерство внутренней безопасности расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда.

По данным источника газеты New York Post в министерстве внутренней безопасности, более 100 тыс. человек были высланы из страны после инаугурации Трампа.