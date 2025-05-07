USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Трамп хотел отдать мигрантов Украине

02:10 154

Администрация президента США обращалась к Украине с требованием принять неопределенное число подлежащих депортации нелегальных мигрантов, прибывших в Соединенные Штаты из третьих стран. Это следует из документов, имеющихся в распоряжении газеты The Washington Post (WP).

Вашингтон направил свой запрос Киеву в январе, практически сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента, следует из материалов. Кроме того, США поднимали вопрос о сокращении пребывания в стране украинских беженцев.

В документах не указано, как отреагировали на американское предложение в Украине. По сообщениям источников WP в украинских правительственных кругах, власти в Киеве вовсе не получили это предложение. Некоторые собеседники заявили, что были не в курсе требований Вашингтона.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики США. Министерство внутренней безопасности расширило полномочия американских правоохранительных органов, позволив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда.

По данным источника газеты New York Post в министерстве внутренней безопасности, более 100 тыс. человек были высланы из страны после инаугурации Трампа.

Трамп хотел отдать мигрантов Украине
Трамп хотел отдать мигрантов Украине
02:10 155
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет ОБНОВЛЕНО 00:47
00:47 1871
Ни один самолет не может приземлиться в Москве
Ни один самолет не может приземлиться в Москве видео; обновлено 01:50
01:50 8755
Украинские войска готовы отступить
Украинские войска готовы отступить
6 мая 2025, 22:59 4164
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
6 мая 2025, 20:01 4178
Минюст - чемпион
Минюст - чемпион фото
6 мая 2025, 21:36 2033
Трамп издевается над новым премьером Канады
Трамп издевается над новым премьером Канады обновлено 23:20; видео
6 мая 2025, 23:20 4424
Мир пытается успокоить Индию и Пакистан. Пока безрезультатно
Мир пытается успокоить Индию и Пакистан. Пока безрезультатно обновлено 02:06; видео
02:06 8968
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
6 мая 2025, 21:04 5022
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину фото
6 мая 2025, 20:32 3228
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами обновлено 22:37
6 мая 2025, 22:37 5394

ЭТО ВАЖНО

Трамп хотел отдать мигрантов Украине
Трамп хотел отдать мигрантов Украине
02:10 155
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет ОБНОВЛЕНО 00:47
00:47 1871
Ни один самолет не может приземлиться в Москве
Ни один самолет не может приземлиться в Москве видео; обновлено 01:50
01:50 8755
Украинские войска готовы отступить
Украинские войска готовы отступить
6 мая 2025, 22:59 4164
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
6 мая 2025, 20:01 4178
Минюст - чемпион
Минюст - чемпион фото
6 мая 2025, 21:36 2033
Трамп издевается над новым премьером Канады
Трамп издевается над новым премьером Канады обновлено 23:20; видео
6 мая 2025, 23:20 4424
Мир пытается успокоить Индию и Пакистан. Пока безрезультатно
Мир пытается успокоить Индию и Пакистан. Пока безрезультатно обновлено 02:06; видео
02:06 8968
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
Россия ударила по детям баллистической ракетой: множество жертв
6 мая 2025, 21:04 5022
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину
Глава Апшерона приехал в Астрахань к Бабушкину фото
6 мая 2025, 20:32 3228
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами
Трамп заключил свою первую сделку. С хуситами обновлено 22:37
6 мая 2025, 22:37 5394
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться