Киев под ракетным обстрелом: взрыв и пожар

Россия нанесла ракетный удар по Киеву, в украинской столице вспыхнул пожар.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Киевская военная администрация утверждает в своем телеграм-канале, что пожар в нежилом здании в Соломенском районе в западной половине Киеве вспыхнул в результате падения обломков — предположительно, сбитой ракеты, хотя администрация не говорит о попадании ракеты.

Телеграм-канал Реальний Київ публикует фото пожара после предполагаемого ракетного удара.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о летящей на Киев баллистической ракете.