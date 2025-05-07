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Индия оставила Пакистан и без воды

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Индия перекрыла подачу воды для Пакистана через плотину Баглихар на реке Ченаб. Пакистанская сторона заявляла, что любая попытка остановить поставки воды из реки Инд будут расценены как "акт войны"

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Индия оставила Пакистан и без воды
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Киев под ракетным обстрелом: взрыв и пожар
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Трамп хотел отдать мигрантов Украине
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Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет ОБНОВЛЕНО 00:47
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В Москве полный хаос из-за украинских беспилотников
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Украинские войска готовы отступить
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