Индия оставила Пакистан и без воды

Харьков (Украина). Российский беспилотник атаковал крупнейший рынок Харькова — «Барабашово». Взрыв вызвал масштабный пожар — огонь охватил десятки торговых павильонов

Хан-Юнис (Газа). Палестинский младенец, страдающий от острого недоедания

Порт-Судан (Судан). Мятежники из группировки RSF - "Силы быстрого реагирования" – впервые нанесли удар по Порт-Судану на Красном море

Москва (Россия). Акция "Вальс Победы" на Белорусском вокзале

Ватикан. Подготовка Сикстинской капеллы к конклаву - собранию, на котором будет избран новый Папа Римский

Индия перекрыла подачу воды для Пакистана через плотину Баглихар на реке Ченаб. Пакистанская сторона заявляла, что любая попытка остановить поставки воды из реки Инд будут расценены как "акт войны"