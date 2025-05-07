USD 1.7000
EUR 1.9252
RUB 2.1118
Подписаться на уведомления
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей
Новость дня
Новое наступление ВСУ в Курске. Россия эвакуирует жителей

Миссия азербайджанских банкиров в США

наша информация
Ламия Исаева, собкор
04:24 298

Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) 6 мая объявили о проведении второй по счету банковской миссии Азербайджана в США. Банкиры обсудят «повышение банковского соответствия и финансовой целостности: миссия по обмену нормативно-правовыми актами между Азербайджаном и США».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на USACC, визит азербайджанских банкиров в Нью-Йорк и Вашингтон пройдет с 19 по 23 мая 2025 года.

«Цель этой миссии — укрепление взаимодействия в финансовом секторе между азербайджанскими банками и регулирующими органами США, ведущими финансовыми институтами и отраслевыми экспертами. В последние годы банковское и финансовое сотрудничество между азербайджанскими и американскими банками значительно расширилось, что создало новые возможности для развития торговых и деловых связей. Растущее доверие к банковской системе сыграли важную роль в установлении прочных корреспондентских банковских отношений с американскими банками», — отмечено в информации USACC.

Цель миссии — укрепление взаимодействия в финансовом секторе между азербайджанскими банками и регулирующими органами США, ведущими финансовыми институтами и отраслевыми экспертами

Азербайджан является ведущим инвестором в финансовые рынки США из региона Южного Кавказа и намерен углубить экономические и финансовые связи с Соединенными Штатами.

«Программа майского визита направлена на развитие профессионального потенциала азербайджанских специалистов по комплаенсу, повышение эффективности, целостности финансового сектора и на поддержку соответствия банкам Азербайджана международным стандартам регулирования», — добавляет USACC.

Напомним, что в 2024 году USACC и ABA успешно организовали Первую банковскую миссию Азербайджана в США, которую возглавлял председатель правления Центрального банка Азербайджана и в которой приняли участие топ-менеджеры 11 ведущих азербайджанских банков.

В том же году USACC и ABA в партнерстве с CRDF Global провели семинар и конференцию по усилению соблюдения банками Азербайджана санкций, продемонстрировав твердую приверженность продвижению сотрудничества в финансовом секторе между Азербайджаном и США.

А что еще хочет купить SOCAR в Турции?
А что еще хочет купить SOCAR в Турции?
04:29 326
Индия оставила Пакистан и без воды
Индия оставила Пакистан и без воды объектив haqqin.az
04:09 844
Киев под ракетным обстрелом: взрыв и пожар
Киев под ракетным обстрелом: взрыв и пожар
04:04 492
Трамп хотел отдать мигрантов Украине
Трамп хотел отдать мигрантов Украине
02:10 1034
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет ОБНОВЛЕНО 00:47
00:47 2293
В Москве полный хаос из-за украинских беспилотников
В Москве полный хаос из-за украинских беспилотников видео; обновлено 02:36
02:36 11367
Украинские войска готовы отступить
Украинские войска готовы отступить
6 мая 2025, 22:59 5263
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
6 мая 2025, 20:01 4665
Минюст - чемпион
Минюст - чемпион фото
6 мая 2025, 21:36 2277
Трамп издевается над новым премьером Канады
Трамп издевается над новым премьером Канады обновлено 23:20; видео
6 мая 2025, 23:20 5026
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации обновлено 03:55; видео
03:55 12224

ЭТО ВАЖНО

А что еще хочет купить SOCAR в Турции?
А что еще хочет купить SOCAR в Турции?
04:29 326
Индия оставила Пакистан и без воды
Индия оставила Пакистан и без воды объектив haqqin.az
04:09 844
Киев под ракетным обстрелом: взрыв и пожар
Киев под ракетным обстрелом: взрыв и пожар
04:04 492
Трамп хотел отдать мигрантов Украине
Трамп хотел отдать мигрантов Украине
02:10 1034
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет
Палестинцы и рады бы уехать, но принимать их никто не хочет ОБНОВЛЕНО 00:47
00:47 2293
В Москве полный хаос из-за украинских беспилотников
В Москве полный хаос из-за украинских беспилотников видео; обновлено 02:36
02:36 11367
Украинские войска готовы отступить
Украинские войска готовы отступить
6 мая 2025, 22:59 5263
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы»
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
6 мая 2025, 20:01 4665
Минюст - чемпион
Минюст - чемпион фото
6 мая 2025, 21:36 2277
Трамп издевается над новым премьером Канады
Трамп издевается над новым премьером Канады обновлено 23:20; видео
6 мая 2025, 23:20 5026
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации
Полномасштабная война между Индией и Пакистаном: о развитии ситуации обновлено 03:55; видео
03:55 12224
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться