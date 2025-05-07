Миссия азербайджанских банкиров в США

Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) 6 мая объявили о проведении второй по счету банковской миссии Азербайджана в США. Банкиры обсудят «повышение банковского соответствия и финансовой целостности: миссия по обмену нормативно-правовыми актами между Азербайджаном и США».
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на USACC, визит азербайджанских банкиров в Нью-Йорк и Вашингтон пройдет с 19 по 23 мая 2025 года.
«Цель этой миссии — укрепление взаимодействия в финансовом секторе между азербайджанскими банками и регулирующими органами США, ведущими финансовыми институтами и отраслевыми экспертами. В последние годы банковское и финансовое сотрудничество между азербайджанскими и американскими банками значительно расширилось, что создало новые возможности для развития торговых и деловых связей. Растущее доверие к банковской системе сыграли важную роль в установлении прочных корреспондентских банковских отношений с американскими банками», — отмечено в информации USACC.
Азербайджан является ведущим инвестором в финансовые рынки США из региона Южного Кавказа и намерен углубить экономические и финансовые связи с Соединенными Штатами.
«Программа майского визита направлена на развитие профессионального потенциала азербайджанских специалистов по комплаенсу, повышение эффективности, целостности финансового сектора и на поддержку соответствия банкам Азербайджана международным стандартам регулирования», — добавляет USACC.
Напомним, что в 2024 году USACC и ABA успешно организовали Первую банковскую миссию Азербайджана в США, которую возглавлял председатель правления Центрального банка Азербайджана и в которой приняли участие топ-менеджеры 11 ведущих азербайджанских банков.
В том же году USACC и ABA в партнерстве с CRDF Global провели семинар и конференцию по усилению соблюдения банками Азербайджана санкций, продемонстрировав твердую приверженность продвижению сотрудничества в финансовом секторе между Азербайджаном и США.