Миссия азербайджанских банкиров в США

Американо-азербайджанская торговая палата (USACC) и Ассоциация банков Азербайджана (ABA) 6 мая объявили о проведении второй по счету банковской миссии Азербайджана в США. Банкиры обсудят «повышение банковского соответствия и финансовой целостности: миссия по обмену нормативно-правовыми актами между Азербайджаном и США».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на USACC, визит азербайджанских банкиров в Нью-Йорк и Вашингтон пройдет с 19 по 23 мая 2025 года.

«Цель этой миссии — укрепление взаимодействия в финансовом секторе между азербайджанскими банками и регулирующими органами США, ведущими финансовыми институтами и отраслевыми экспертами. В последние годы банковское и финансовое сотрудничество между азербайджанскими и американскими банками значительно расширилось, что создало новые возможности для развития торговых и деловых связей. Растущее доверие к банковской системе сыграли важную роль в установлении прочных корреспондентских банковских отношений с американскими банками», — отмечено в информации USACC.