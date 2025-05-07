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А что еще хочет купить SOCAR в Турции?

Отдел экономики
04:29 326

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры о покупке в Турции электростанции, в основном, работающей на природном газе, сообщили 6 мая турецкие СМИ.

В частности, по данным издания Ekonomim, турецкая компания Gama Enerji A.Ş. получила от SOCAR предложение (пока не обязывающее) на сумму $225–250 млн на покупку электростанции комбинированного цикла, в основном, работающую на газе, мощностью 870 МВт в Центральной Анатолии.

Азербайджан является вторым по объему поставщиком газа в Турцию после РФ, и приобретение SOCAR этой крупной электростанции открыло бы путь для азербайджанской госкомпании закрепиться на растущем рынке электроэнергии Турции.

Компания Gama также владеет в Турции ветростанциями и гидростанциями, приносящими ей больший доход, поскольку регулируемые цены в газовой отрасли Турции сократили прибыль операторов станций, работающих на газе.

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