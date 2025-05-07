Успешная деятельность GL Group в центре внимания Милли Меджлиса

В ходе визита парламентарии побывали на буровой площадке, где ведется бурение вертикальной скважины глубиной 4000 метров, знаменующей завершение 14-летнего перерыва в бурении на вышеуказанных месторождениях в Сальяне. Гостям была представлена подробная информация о текущей буровой программе, включающей также бурение более глубокой вертикальной скважины глубиной 5000 метров, и первой в Азербайджане горизонтальной скважины на суше протяжённостью в 4400 метров с горизонтальным участком не менее 400 метров.

Делегация депутатов Милли Меджлиса во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садыгом Гурбановым, с целью ознакомления с деятельностью GL Group, посетила нефтегазовые месторождения «Кюрсянги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе и полевой офис операционной компании Salyan Oil Limited - аффилированной компании GL Group.

Депутаты Милли Меджлиса посетили участок №6, расположенный на месторождении «Гарабаглы», и ознакомились с проведёнными работами по благоустройству участка. Они стали свидетелями бережного ухода за деревом Тамарикс, относящимся к семейству тамариксовых и занесённым в «Красную книгу». Им была предоставлена информация о планах перевода в ближайшем будущем всех нефтяных качалок данного участка на питание от возобновляемых источников энергии. Гости также провели осмотр геофизического и подъёмного оборудования, принадлежащего компании «GL Technical Services» — одной из аффилированных структур GL Group. Было отмечено, что, следуя «зелёной повестке» страны, компания приобрела всё подъёмное оборудование в соответствии со стандартом Евро-5, что позволило сократить ежегодные выбросы углекислого газа (CO₂) на 24%. Члены парламента затем ознакомились с возможностями круглосуточного доступа к данным скважин в реальном времени, предоставляемым новым Центром мониторинга, расположенным в административном здании компании Salyan Oil Limited. После этого встреча продолжилась за круглым столом. Гостям была представлена развернутая информация о различных направлениях деятельности GL Group в стране и за ее пределами.

Старший вице-президент GL Group по техническим функциям и международным операциям Гилберт Бюлер подробно рассказал о производственных достижениях в Азербайджане и Турции, а также о применяемых передовых технологиях GL Group.

Главный исполнительный директор и председатель Консультативного совета GL Group Асиф Зейналов отметил, что инициатива визита членов Милли Меджлиса в GL Group заслуживает высокой оценки. Он подчеркнул, что подобные инициативы придают дополнительный стимул для взаимодействия между парламентом и частным сектором.

О “GL Group”:

GL Group оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения “Кюрсанги” и “Гарабаглы” в Сальянском районе, "Бузовна-Маштага", "Гала" и "Зира" на Абшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции. Подробная информация о GL Group и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.