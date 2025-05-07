Конгресс ударил по "Российской мечте". А Грузия хамит Трампу

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект, который определит отношения с Грузией на ближайшие годы. Документ называется MEGOBARI Act – по первым буквам длинного словосочетания на английском: Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence — «Мобилизация и расширение возможностей Грузии для укрепления подотчётности, устойчивости и независимости». А по-грузински «megobari» означает «друг». В правящей партии «Грузинская мечта» резко отреагировали, заявив, что ничего общего с дружбой этот закон не имеет. Еще бы: документ предусматривает введение санкций против грузинского руководства за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном. Но если в Тбилиси откажутся от антизападной риторики и скорректируют внешнеполитический курс, США пойдут на расширении экономического сотрудничества и и предложат Грузии большой пакет поддержки безопасности.

Закон обязывает Госдепартамент США в координации с разведывательным сообществом и Пентагоном не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить Конгрессу закрытый доклад о степени проникновения российских спецслужб в Грузии, а также с данными об активности Китая в регионе и возможном сотрудничестве здесь Москвы и Пекина. Госсекретарь обязан будет в координации с другими государственными ведомствами в течение 90 дней представить Конгрессу пятилетнюю стратегию двусторонних отношений США и Грузии. США введут санкции против лиц, которые причастны к коррупции, насилию и запугиванию, направленным на блокировку евроатлантической интеграции, а также подрыву суверенитета и безопасности Грузии. Кандидатами в санкционный список являются действующие и бывшие депутаты и партийные деятели с 2014 года, представители властей, включая силовиков, судей и местных чиновников, а таже члены семей перечисленных деятелей. Обязанность определить круг этих лиц и применить к ним санкции лежит на президенте США. MEGOBARI Act должен быть еще проголосован в Сенате и подписан Дональдом Трампом, но сомнений в его утверждении нет: в нижней палате за него проголосовало 347 конгрессменов при необходимых 218 голосах. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената, так что неожиданностей не будет.