Конгресс ударил по "Российской мечте". А Грузия хамит Трампу

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект, который определит отношения с Грузией на ближайшие годы. Документ называется MEGOBARI Act – по первым буквам длинного словосочетания на английском: Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence — «Мобилизация и расширение возможностей Грузии для укрепления подотчётности, устойчивости и независимости». А по-грузински «megobari» означает «друг». В правящей партии «Грузинская мечта» резко отреагировали, заявив, что ничего общего с дружбой этот закон не имеет.

Еще бы: документ предусматривает введение санкций против грузинского руководства за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном. Но если в Тбилиси откажутся от антизападной риторики и скорректируют внешнеполитический курс, США пойдут на расширении экономического сотрудничества и и предложат Грузии большой пакет поддержки безопасности.