Конгресс ударил по "Российской мечте". А Грузия хамит Трампу

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за законопроект, который определит отношения с Грузией на ближайшие годы. Документ называется MEGOBARI Act – по первым буквам длинного словосочетания на английском: Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience, and Independence — «Мобилизация и расширение возможностей Грузии для укрепления подотчётности, устойчивости и независимости». А по-грузински «megobari» означает «друг». В правящей партии «Грузинская мечта» резко отреагировали, заявив, что ничего общего с дружбой этот закон не имеет.
Еще бы: документ предусматривает введение санкций против грузинского руководства за откат от демократии и сближение с Китаем, Россией и Ираном. Но если в Тбилиси откажутся от антизападной риторики и скорректируют внешнеполитический курс, США пойдут на расширении экономического сотрудничества и и предложат Грузии большой пакет поддержки безопасности.
Закон обязывает Госдепартамент США в координации с разведывательным сообществом и Пентагоном не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу представить Конгрессу закрытый доклад о степени проникновения российских спецслужб в Грузии, а также с данными об активности Китая в регионе и возможном сотрудничестве здесь Москвы и Пекина. Госсекретарь обязан будет в координации с другими государственными ведомствами в течение 90 дней представить Конгрессу пятилетнюю стратегию двусторонних отношений США и Грузии.
США введут санкции против лиц, которые причастны к коррупции, насилию и запугиванию, направленным на блокировку евроатлантической интеграции, а также подрыву суверенитета и безопасности Грузии. Кандидатами в санкционный список являются действующие и бывшие депутаты и партийные деятели с 2014 года, представители властей, включая силовиков, судей и местных чиновников, а таже члены семей перечисленных деятелей. Обязанность определить круг этих лиц и применить к ним санкции лежит на президенте США.
MEGOBARI Act должен быть еще проголосован в Сенате и подписан Дональдом Трампом, но сомнений в его утверждении нет: в нижней палате за него проголосовало 347 конгрессменов при необходимых 218 голосах. 27 марта 2025 года его уже поддержал Комитет по международным делам Сената, так что неожиданностей не будет.
Неожиданностей не будет и со стороны «Грузинской мечты», представители которой уже успели нахамить Трампу, обвинив его в том, что он поддается интригам «глубинного государства», которое подталкивает американского президента к необдуманным действиям в отношении Грузии.
«Мы не дадим никому, какой бы большой ни была страна, возможности попирать наши интересы и использовать их, как, например, в случае с Украиной», - отреагировал генсек правящей партии Каха Каладзе. Дерзко. Значит, санкциям быть.