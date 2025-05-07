Кочарян и Саргсян готовят план народного восстания

Оппозиционные силы в Армении и, прежде всего, реваншистский коалиционный союз Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, вновь начали активно обсуждать, как добиться отстранения от власти премьер-министра Никола Пашиняна. На повестке, как и прежде, три варианта: досрочные выборы, народное восстание и выражение вотума недоверия в парламенте. Следует отметить, что реваншистская оппозиция уже испытывала все три эти альтернативы после разгромного поражения Армении во второй Карабахской войне, но всякий раз терпела поражение. Ни вывести на улицы достаточное число людей для смены власти, ни принудить правительство Пашиняна к досрочным выборам ей не удалось.

Что же касается парламентского вотума недоверия, то здесь все упирается в нехватку мандатов: чтобы добиться успеха, им необходим раскол внутри провластного большинства. Кто-то из депутатов должен перейти на сторону пророссийски настроенной оппозиции. Однако до сих пор ей так и не удалось перетянуть на свою сторону ни одного представителя власти. Тем не менее после утверждения новой стратегии по «армянскому вопросу» в Кремле под началом первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко – о чем haqqin.az подробно писал накануне – воодушевленные оппозиционные круги в Ереване вновь пытаются реанимировать все те же три сценария. На днях Серж Саргсян заявил журналистам, что работает над планом свержения действующей власти, хотя сам он возвращаться в большую политику больше не намерен. При этом Саргсян не исключил ради смены власти возможного объединения со своим бывшим союзником и нынешним непримиримым оппонентом Робертом Кочаряном.

В рядах оппозиции сейчас обсуждается, когда и каким образом начать новую волну уличных протестов. Но, учитывая, что предыдущие акции ожидаемого эффекта не дали, этот сценарий не выглядит столь уж перспективным. Вместе с тем создана гражданская инициатива с выразительным названием «Мы пробудились», цель которой — добиться в парламенте принятия вотума недоверия Пашиняну. От ее имени уже были разосланы письма 107 депутатам, включая представителей правящей партии «Гражданский договор». Для внесения в повестку парламента проекта резолюции о недоверии необходимо минимум 36 подписей депутатов. Но две оппозиционные фракции - «Армения» и «Честь имею» - располагают только 34 мандатами. А для принятия резолюции требуется не менее 54 голосов. Другими словами, без поддержки хотя бы части правящей фракции «антипашиняновская» инициатива обречена на провал.

Руководитель инициативы, Эдгар Казарян, считает, что наиболее реальным сценарием остается выражение Пашиняну недоверия в парламенте. По его словам, в правящей партии найдутся депутаты, готовые поддержать этот процесс. Но партия «Дашнакцутюн» в успех этой затеи не верит и поддержать инициативу отказалась. Там уверены, что ни один депутат из правящей команды к вотуму недоверия не присоединится. В ответ Казарян подверг дашнаков жесткой критике, напомнив, что в 2018 году некоторые члены этой партии поддержали вотум недоверия тогдашнему премьеру Сержу Саргсяну, после чего примкнули к оппозиции, выступавшей уже против Пашиняна. «Что же получается? Все соратники Пашиняна - принципиальные и убежденные люди, а дашнаки — нет?» - возмутился Казарян. На данный момент поддержку инициативе выразили Серж Саргсян и его фракция «Честь имею». В лагере Кочаряна пока сомневаются - гарантий того, что очередная попытка не закончится новым фиаско, у них нет.

Спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя журналистам инициативу о выражении вотума недоверия Пашиняну, заявил: «Уже много лет оппозиция безуспешно пытается найти среди депутатов правящей партии «перебежчиков». Они ищут людей уже, наверное, лет семь — иногда более активно, иногда менее. Ищут и будут искать, но, как мне кажется, все равно не найдут». Симонян выразил уверенность, что даже если выборы состоятся в ближайшую пятницу, партия «Гражданский договор» вновь одержит победу. «Я уверен на 50 плюс 1 процент, а к 2026 году, возможно, и больше», - подчеркнул спикер. Между тем недавно в команде Пашиняна все же произошел раскол: из партии был исключен депутат Овик Агазарян. Как стало известно, он «слил» в прессу подробности закрытого совещания с участием премьера, на котором Пашинян делился подробностями своих переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

После исключения из правящей фракции против Агазаряна было возбуждено уголовное дело, однако он не только сохранил депутатский мандат, но и объявил о создании своей, «Единой национально-социалистической партии». Новый проект позиционируется как оппозиционный по отношению к Пашиняну. Агазарян открыто заявил, что его цель — добиться на выборах 2026 года отстранения Пашиняна от власти. Несмотря на выдвинутые против него обвинения в коррупции, Агазарян по-прежнему остается депутатом. А значит, теоретически может поддержать инициативу оппозиции по вотуму недоверия Пашиняну. Вместе с ним партию создал Акоп Асланян - еще один депутат, исключенный из правящей партии. Таким образом, если оба примкнут к лагерю сторонников Саргсяна и Кочаряна, то для внесения инициативы в повестку парламента голосов может хватить. Однако и этот сценарий пока не реализуется. В недавнем интервью Агазарян полностью исключил вариант, при котором он или Асланян присоединятся к инициативе фракций «Армения» и «Честь имею».

В то же время Агазарян дал понять, что его партия сама инициирует процедуру вотума недоверия Пашиняну. По его словам, в пятницу руководство «Единой национально-социалистической партии» соберется специально для обсуждения этого вопроса и выработки четкой позиции. По закону политическая сила, инициирующая вотум недоверия премьер-министру, обязана одновременно выдвинуть собственного кандидата на этот пост. Но у сторонников Саргсяна и Кочаряна такого кандидата либо нет, либо они пока не озвучили его имя. Более того, в их лагерях нет единого мнения относительно того, кто должен занять пост премьер-министра. Агазарян же не исключает, что кандидатом может стать либо он сам, либо Акоп Асланян. Но готова ли фракция Кочаряна или Саргсяна поддержать выдвижение одного из двух бывших однопартийцев Пашиняна? По мнению аналитиков, такой вариант практически исключен. В результате возникает новая дилемма: если инициаторами недоверия Пашиняну выступят его бывшие союзники, то лагеря Кочаряна и Саргсяна, скорее всего, к ней не присоединятся. А значит, довести дело до парламентского обсуждения снова не удастся.

Онник Джеймс Крикорян, британский журналист армянского происхождения, который с 1994 года пишет на тему армяно-азербайджанского конфликта, в последней статье для портала commonspace.eu отмечает, что разрозненность и потеря авторитета оппозиции только увеличивают шансы Никола Пашиняна сохранить власть. По его словам, если подобная ситуация сохранится и на парламентских выборах 2026 года, то, возможно, Никол Пашинян и соберёт наибольшее количество депутатов, но, вполне вероятно, этого будет недостаточно для формирования стабильного большинства. Новый проевропейский альянс внепарламентских сил, связанных с Пашиняном, также не смог привлечь на свою сторону электорат, отчаянно надеющийся на появление в избирательном бюллетене некоей «третьей силы», не имеющей прямых связей с нынешним и предыдущим режимами.