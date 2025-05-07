Трамп собирается переименовать Персидский залив

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский или Арабский залив.
Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.
По их данным, заявление будет сделано во время визита Трампа в Саудовскую Аравию в мае.
Такое решение отражает предпочтения ряда ближневосточных стран, где Залив называют именно Аравийским или Арабским. Однако Иран, чье побережье выходит к Заливу, категорически против подобного изменения. Для Тегерана его историческое название — Персидский залив — имеет важное культурное и географическое значение, связанное с наследием Древней Персии.
На картах различных сервисов географическое название Залива отображается по-разному. В Google Maps он указан как Персидский или Арабский залив, в то время как на «Яндекс Картах» используется исключительно название «Персидский залив».
Попытки переименовать Залив не являются новостью. В прошлом подобные инициативы выдвигались президентом Египта Гамалем Абделем Насером и президентом Ирака Саддамом Хусейном, которые стремились подчеркнуть арабскую принадлежность региона.
Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп уже переименовал Мексиканский залив в Американский и изменил название пика Денали на Аляске, вернув ему историческое имя Мак-Кинли.