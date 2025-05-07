Трамп собирается переименовать Персидский залив

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о переименовании Персидского залива в Аравийский или Арабский залив.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, заявление будет сделано во время визита Трампа в Саудовскую Аравию в мае.

Такое решение отражает предпочтения ряда ближневосточных стран, где Залив называют именно Аравийским или Арабским. Однако Иран, чье побережье выходит к Заливу, категорически против подобного изменения. Для Тегерана его историческое название — Персидский залив — имеет важное культурное и географическое значение, связанное с наследием Древней Персии.