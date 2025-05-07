Пакистан сбил индийские истребители китайскими ракетами

Пакистанские истребители J-10C сбили индийский самолет Jaguar с использованием ракеты PL-15. Об этом сообщает Defence Pakistan в социальной сети X. Ранее индийские СМИ подтвердили факт потери самолета, сбитого ВВС Пакистана. При этом СМИ пишут, что ВС Пакистана сбили 5 истребителей и беспилотник, принадлежащие индийской армии. Все они, как сообщается, были поражены китайскими ракетами «воздух-воздух» PL-15. Эти ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 200 км. PL-15 — это передовая ракета «воздух-воздух», разработанная в Китае. Она оснащена активной радиолокационной системой наведения, что обеспечивает точное поражение целей на больших расстояниях. Благодаря своей дальности и точности, PL-15 дает значительное преимущество в воздушных боях, позволяя нейтрализовать угрозы еще на подлете.

BREAKING: Pakistani J-10C aircraft have shot down an Indian Jaguar using the long range PL-15 missile.

Indian media has confirmed the downing of the Jaguar by the Pakistan Air Force (PAF).



So far, the PAF has shot down five Indian jets. pic.twitter.com/AlROrifSTX — Defence Pakistan (@Defence_PK99) May 6, 2025

Глава Межведомственного управления по связям с общественностью (DG ISPR) генерал-лейтенант Ахмад Шариф обвинил индийскую армию в преднамеренных атаках на гражданское население. По его словам, в Ахмадпур-Ист индийские силы обстреляли мечеть «Субхан Аллах», что привело к гибели 13 человек, включая девочек двух и трех лет, а также семи женщин и четырех мужчин. Ранения получили 37 человек: 28 мужчин и 9 женщин. «Около Музаффарабада под удар попала мечеть «Билал», где погибли три человека, а девочка и мальчик получили ранения. В Котли обстреляли мечеть «Аббас», в результате чего погибли 16-летняя девушка и 18-летний юноша, ранены мать и дочь. В Муридке атакована еще одна мечеть — трое погибших, один ранен. В Сиалкоте обстрел не привел к жертвам и разрушениям. В Шакаргархе потерь нет, но повреждена медицинская машина», — уточнил генерал, подчеркнув, что Индия продолжает вести беспорядочный огонь вдоль линии соприкосновения, включая артиллерийские обстрелы. Генерал также отметил, что накануне атак большинство этих мест посещали местные и иностранные журналисты, которые подтвердили отсутствие там каких-либо лагерей боевиков, о которых заявляет Индия. В этих районах находились только мирные жители. Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри объяснил удар по Пакистану тем, что Исламабад якобы не предпринял никаких мер, чтобы «остановить терроризм», и стал «убежищем» для боевиков. По его словам, Пакистан, несмотря на растущую обеспокоенность других стран и наличие достоверных разведданных, за две недели «не предпринял никаких очевидных мер для ликвидации террористических сетей, действующих на его территории». После теракта в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек, Нью-Дели решил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

* * * 10:12 Десять индийцев погибли в результате ударов Пакистана по подконтрольной Нью-Дели территории Кашмира, еще 48 пострадали. Об этом сообщила полиция Индии,передает Reuters. Командующий армией Пакистана, в свою очередь, заявил о гибели 26 мирных жителей и 46 раненых в результате военных действий Индии.